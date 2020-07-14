Энергетика

Piter.tvPiter.tv«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"Газпром" окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году. Сейчас идёт процедура оформления. Об этом рассказал глава департамента 817 Алексея Андреева.
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«Газпром» повышает цену на газ для населения

Газета.Ru15 июля в 03:10

«Газпром» окончательно решил повысить цены в России

Lenta.ru14 июля в 13:10

Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления

Финмаркет14 июля в 11:23

В России повысят цены на газ

URA.Ru14 июля в 12:01

«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято

ПРАЙМ14 июля в 11:21

Цены на газ проиндексируют в России

Народные новости14 июля в 10:59

«Газпром» официально подтвердил предстоящую индексацию цен на газ в России

Экономика сегодня14 июля в 10:54
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Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
19
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
2K
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн

В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
РБК 01:14
2
Религия

В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
116
Армия и оружие

Россия впервые заложит «Мистрали» на судостроительном заводе в Крыму

Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса — "вертолетоносец", типа российские "Мистрали", говорит источник.
iReactor вчера в 01:15
15
Происшествия

Полиция нашла пропавшую в Иркутске 12-летнюю девочку

ИА Альтаир вчера в 23:58
3
Происшествия

Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля.
REGNUM 01:38
9
Экономика

Собянин оценил экономические последствия коронавируса для Москвы

Закрытие предприятий из-за коронавируса коснулось каждого москвича, но у столицы есть запас прочности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .
РИА Новости 01:47
Футбол

В понедельник «Химки» объявят, где будут играть в следующем сезоне

«Результат матча в Кубке России не повлияет на то, где команда будет играть в следующем сезоне», - приводит ТАСС слова Терюшкова.
Советский спорт вчера в 08:25
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
4,9K
Футбол

Месси не видит перспектив у «Барселоны» в Лиге чемпионов

Газета.Ru вчера в 23:30
Экономика

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:40
18
Общество

В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов

12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM вчера в 06:16
46
Шоу-бизнес

Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи

Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor вчера в 07:41
34
Футбол

Локомотив — ЦСКА 2:1

ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости вчера в 14:39
Политика

Титов опроверг информацию о выдвижении Шнурова в Госдуму в 2021 году

ЗакC.Ру вчера в 10:55
90
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

REGNUM вчера в 08:33
188
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели под Донецком наемника из США

Погибший под Донецком украинский военнослужащий является американским наемником, заявил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
РБК вчера в 16:55
498
Политика

Конгрессмен США анонсировал законопроект против «российских хакеров»

Законопроект против «российских хакеров» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в палату представителей Конгресса США, сообщил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.
Коммерсантъ вчера в 22:22
18
Общество

Активисты с баннером перекрыли Невский проспект

Мегаполис онлайн вчера в 15:33
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Гаджеты

Vivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом

Vivo официально представила флагманский смартфон X50 Pro в России. Его особенность в камере с 60-кратным зумом и поддержкой ночного режима.
The GEEK вчера в 10:36
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Армия и оружие

В Уфе открыли крупнейшее в России производство двигателей вертолетов

В Уфе на базе Уфимского моторостроительного производственного объединения (ОДК-УМПО) открывается крупнейший в России центр по производству улов для вертолетных двигателей, говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК.
РБК 01:55
Шоу-бизнес

Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей супругой Аллой Пугачевой в беседе с «Комсомольской правдой».
Lenta.ru 01:43
Политика

Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил РИА Новости, что причиной сложившейся в Хабаровском крае ситуации стала недооценка усталости местных жителей от предыдущего губернатора Вячеслава Шпорта, проигравшего выборы Сергею Фургалу.
РИА Новости 01:49
6
Происшествия

В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США

Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
RT на русском вчера в 17:58
2
Происшествия

Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

Газета.Ru вчера в 14:39
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Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

РБК вчера в 22:09
6
Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Происшествия

В Томске арестовали вице-мэра города, обвиняемого во взяточничестве

Кировский районный суд Томска в пятницу заключил под стражу на два месяца заместителя мэра города Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону Елена Лебедева.
РИА Новости 01:41
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