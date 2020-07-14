Энергетика
Live24Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Предложение о повышении цен на газ поступило от Федеральной антимонопольной службы еще в апреле. Тогда подразумевалось, что стоимость ресурса будет индексирована на 3% с 1 июля. Чуть позже в СМИ появилась информация о решении «Газпрома» заморозить увеличение тарифов.
Читать в источнике
Оценить513
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» официально подтвердил предстоящую индексацию цен на газ в России
Экономика сегодня14 июля в 10:54
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Политика
Путин и Эрдоган похожи, считает Песков
Вести.Ru 05:07
Религия
Схимонах Сергий возглавил альтернативный крестный ход
Основатель Среднеуральского женского монастыря скандальный отец Сергий организовал альтернативный Царский крестный ход.
Уральский меридиан вчера в 23:25
Культура
Путин поздравил композитора Рыбникова с 75-летием
Культуромания 05:06
Общество
Все российские регионы преодолели пик коронавируса
Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Происшествия
Полицейский убил пытавшегося совершить самоубийство мужчину
Жительница американского города Кольервилл, штат Теннесси, подала в суд на городские власти и полицейского, который убил ее мужа, пытавшегося совершить самоубийство.
Lenta.ru 05:17
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 98 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки отмечается значительный прирост заболевших COVID-19 – выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает сегодня оперативный штаб.
ВЕТТА 03:29
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 07:23
Финансы
Биржевой курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с мая
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 82 руб. Последний рост курса евро до такого значения наблюдался 4 мая этого года, свидетельствуют данные торгов.
Ведомости 05:02
Хоккей
«Авангард» подписал однолетний контракт с форвардом Секачем
«Авангард» на своем официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с чешским нападающим Иржи Секачем.
ProstoProSport 04:38
Общество
Врачи в Хабаровске призвали вернуть ограничения после протестов
Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева заявила о необходимости вернуть ограничительные меры из-за роста заболеваемости инфекцией, сообщает пресс-служба правительства края.
Московский Комсомолец 04:09
Происшествия
В Калининграде бизнесмена обвиняют в неуплате ₽108 млн налогов
В Калининградской области генерального директора компании по оптовой торговле автозапчастями подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 108 млн рублей.
РБК Калининград 04:52
Армия и оружие
День авиации ВМФ России отмечают 17 июля
История российской морской авиации началась с победы русских летчиков в воздушном бою 17 июля 1916 года.
Телепорт вчера в 19:33
Общество
Акции Netflix рухнули на 9% после выхода отчета за второй квартал
Пессимизм инвесторов связан с выходом отчета стримингового сервиса за второй квартал.
РБК 03:57
Игры
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt по качеству геймплея и рейтингам у игроков.
Дни24 04:35
Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК вчера в 16:34
Армия и оружие
Боестолкновения вновь возобновились на границе Азербайджана и Армении
Уточняется, что на участке границы в Товузском районе утром в четверг подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций армии Азербайджана.
Экономика сегодня вчера в 01:49
Автоспорт
Хэмилтон надеется, что все гонщики «Формулы-1» встанут на колено
CT news вчера в 18:27
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Напомним, о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович заговорили через две недели после развода актера с Агатой Муцениеце.
Вокруг ТВ 03:53
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17