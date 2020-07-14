Энергетика

Live24Live24Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Предложение о повышении цен на газ поступило от Федеральной антимонопольной службы еще в апреле. Тогда подразумевалось, что стоимость ресурса будет индексирована на 3% с 1 июля. Чуть позже в СМИ появилась информация о решении «Газпрома» заморозить увеличение тарифов.
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«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято

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«Газпром» окончательно решил повысить цены в России

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В России повысят цены на газ

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Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления

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«Газпром» повышает цену на газ для населения

Газета.Ru15 июля в 03:10

Цены на газ проиндексируют в России

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«Газпром» официально подтвердил предстоящую индексацию цен на газ в России

Экономика сегодня14 июля в 10:54
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Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
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День авиации ВМФ России отмечают 17 июля

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Пессимизм инвесторов связан с выходом отчета стримингового сервиса за второй квартал.
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Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt

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Боестолкновения вновь возобновились на границе Азербайджана и Армении

Уточняется, что на участке границы в Товузском районе утром в четверг подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций армии Азербайджана.
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