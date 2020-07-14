Энергетика
Газета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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Кино
Хью Джекман поздравил с 20-летием «Людей Икс»
Хью Джекман поздравил всех поклонников киновселенной "Люди Икс" с двадцатилетием выхода первого фильма, который дебютировал в американском прокате 14 июля 2000 года.
Kinonews.ru 13:38
Политика
Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии
"В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:10
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на требование Сёмина об отставке Кикнадзе
Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на требование бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
Евро-футбол.ру 07:11
Киберспорт
Продажи PUBG превысили 70 млн копий
Сайт Games Industry опубликовал информацию о продажах PUBG. За 3 года PUBG Corporation продала более 70 миллионов копий игры.
Cyber.sports.ru 10:48
Происшествия
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Футбол
ЦСКА интересуется нападающим Тони Мартинесом
Bobsoccer 10:22
Общество
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов принес извинения жителю Москвы Святославу Коваленко после того, как в Сети появился ролик с его избиением, пишет портал "Чечня сегодня".
РИА Новости 09:38
Общество
Акции протеста в Белоруссии переросли в стычки с ОМОНом
В Белоруссии акции протеста переросли в стычки с ОМОНом. Правоохранители, пытаясь задержать участников митингов, применяют силу.
Lenta.ru 17:26
Футбол
Капитан все еще верит
Что происходит со "Спартаком", как выходить из кризиса, почему команда из раза в раз повторяет одни и те же ошибки - на эти вопросы в интервью "РГ" ответил капитан и лидер "красно-белых" Георгий Джикия.
Российская газета 11:21
Общество
В Гидрометцентре назвали причины дождливого лета в Москве
Причиной дождливого лета в столице стало частое чередование периодов холодной и теплой погоды.
Вечерняя Москва 18:41
Хоккей
«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым
Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".
Metaratings 10:03
Политика
Трамп считает, что ЕС был создан, чтобы эксплуатировать США
Президент США Дональд Трамп считает, что Европейский союз был создан, чтобы эксплуатировать Соединенные Штаты в своих интересах.
ТАСС 18:50
Происшествия
Суд в Воронеже арестовал членов организации «свидетелей Иеговы»
Ленинский районный суд в Воронеже арестовал до 3 сентября задержанных в понедельник членов запрещенной на территории РФ организации "свидетелей Иеговы", подозреваемых в экстремистской деятельности.
ТАСС 15:47
Футбол
25 или 80 миллионов евро. Как Алексей Миранчук оценивает свою стоимость
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» не смог конкретно ответить на вопрос, во сколько оценивается его трансферная стоимость.
Спорт-Экспресс 18:05
Происшествия
В городе Долгопрудный локализовали пожар на обувном складе
Долгопрудный, Московская область, 15 июля 2020, 00:50 — REGNUM Пожар на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области локализован пожарными, 15 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.
REGNUM 17:50
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 09:30
Здоровье
Проект детской больницы в читинском лесу направлен в Миндзрав РФ – там вырубят 800 сосен
Проектно-сметная документация краевой детской больницы, предполагающая вырубку более 800 сосен на улице Коханского в Чите, направлена в Министерство здравоохранения России; финансирование обещано, вопрос только в сроках строительства.
Чита.Ру 09:30
Общество
Почти половина россиян ждут второй волны коронавируса
В нынешнем году произойдет вторая волна заболевания коронавирусом, считают 45% россиян. Это показал опрос, проведенный РАНХиГС.
Известия 18:00
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Спорт
«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова
RT на русском 10:54
Общество
Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру
Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера.
Известия 18:05
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Общество
В Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда
В Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
RT на русском 11:27
Общество
Умер последний генсек ЦК Компартии Чехословакии Милош Якеш
Скончался последний генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш, которая правила в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) до 1989 года, передает информационное агентство ČTK.
Газета.Ru 17:16
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
Политика
Путин утвердил индексацию зарплат госслужащих на 3 %
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3 %. Как указано в документе, размеры окладов повысят уже с 1 октября текущего года.
Невские Новости 02:57