Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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«Газпром» окончательно решил повысить цены в России

Lenta.ru13:10

«Газпром» повысит цены на газ в России

News.ru12:50

Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления

Финмаркет11:23

В России повысят цены на газ

URA.Ru12:01

«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято

ПРАЙМ11:21

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Газета.Ru11:10

Цены на газ проиндексируют в России

Народные новости10:59
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Кино

Хью Джекман поздравил с 20-летием «Людей Икс»

Хью Джекман поздравил всех поклонников киновселенной "Люди Икс" с двадцатилетием выхода первого фильма, который дебютировал в американском прокате 14 июля 2000 года.
Kinonews.ru 13:38
Политика

Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии

"В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:10
Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на требование Сёмина об отставке Кикнадзе

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на требование бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
Евро-футбол.ру 07:11
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Киберспорт

Продажи PUBG превысили 70 млн копий

Сайт Games Industry опубликовал информацию о продажах PUBG. За 3 года PUBG Corporation продала более 70 миллионов копий игры.
Cyber.sports.ru 10:48
Происшествия

В дом Розы Сябитовой приехала полиция, телеведущую оштрафовали

ИнфоСМИ 13:39
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Происшествия

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
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Футбол

ЦСКА интересуется нападающим Тони Мартинесом

Bobsoccer 10:22
Общество

Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова

Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов принес извинения жителю Москвы Святославу Коваленко после того, как в Сети появился ролик с его избиением, пишет портал "Чечня сегодня".
РИА Новости 09:38
13
Общество

Акции протеста в Белоруссии переросли в стычки с ОМОНом

В Белоруссии акции протеста переросли в стычки с ОМОНом. Правоохранители, пытаясь задержать участников митингов, применяют силу.
Lenta.ru 17:26
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Игры

Более двух млн человек посмотрели трансляцию Ubisoft Forward

NewInform 09:10
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Футбол

Капитан все еще верит

Что происходит со "Спартаком", как выходить из кризиса, почему команда из раза в раз повторяет одни и те же ошибки - на эти вопросы в интервью "РГ" ответил капитан и лидер "красно-белых" Георгий Джикия.
Российская газета 11:21
Общество

В Гидрометцентре назвали причины дождливого лета в Москве

Причиной дождливого лета в столице стало частое чередование периодов холодной и теплой погоды.
Вечерняя Москва 18:41
Хоккей

«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым

Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".
Metaratings 10:03
Политика

Трамп считает, что ЕС был создан, чтобы эксплуатировать США

Президент США Дональд Трамп считает, что Европейский союз был создан, чтобы эксплуатировать Соединенные Штаты в своих интересах.
ТАСС 18:50
Происшествия

Суд в Воронеже арестовал членов организации «свидетелей Иеговы»

Ленинский районный суд в Воронеже арестовал до 3 сентября задержанных в понедельник членов запрещенной на территории РФ организации "свидетелей Иеговы", подозреваемых в экстремистской деятельности.
ТАСС 15:47
69
Футбол

25 или 80 миллионов евро. Как Алексей Миранчук оценивает свою стоимость

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» не смог конкретно ответить на вопрос, во сколько оценивается его трансферная стоимость.
Спорт-Экспресс 18:05
Происшествия

В городе Долгопрудный локализовали пожар на обувном складе

Долгопрудный, Московская область, 15 июля 2020, 00:50 — REGNUM Пожар на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области локализован пожарными, 15 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.
REGNUM 17:50
12
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 09:30
6,8K
Здоровье

Проект детской больницы в читинском лесу направлен в Миндзрав РФ – там вырубят 800 сосен

Проектно-сметная документация краевой детской больницы, предполагающая вырубку более 800 сосен на улице Коханского в Чите, направлена в Министерство здравоохранения России; финансирование обещано, вопрос только в сроках строительства.
Чита.Ру 09:30
Общество

Почти половина россиян ждут второй волны коронавируса

В нынешнем году произойдет вторая волна заболевания коронавирусом, считают 45% россиян. Это показал опрос, проведенный РАНХиГС.
Известия 18:00
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
8,5K
Спорт

«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова

RT на русском 10:54
1
Общество

Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру

Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера.
Известия 18:05
10
Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
263
Общество

В Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда

В Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
RT на русском 11:27
150
Общество

Умер последний генсек ЦК Компартии Чехословакии Милош Якеш

Скончался последний генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш, которая правила в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) до 1989 года, передает информационное агентство ČTK.
Газета.Ru 17:16
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
1,5K
Общество

СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни

Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
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Политика

Путин утвердил индексацию зарплат госслужащих на 3 %

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3 %. Как указано в документе, размеры окладов повысят уже с 1 октября текущего года.
Невские Новости 02:57
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