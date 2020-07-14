Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления

Финмаркетвчера в 11:23

«Газпром» повысит цены на газ в России

News.ruвчера в 12:50

В России повысят цены на газ

URA.Ruвчера в 12:01

«Газпром» окончательно решил повысить цены в России

Lenta.ruвчера в 13:10

«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято

ПРАЙМвчера в 11:21

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Газета.Ruвчера в 11:10

Цены на газ проиндексируют в России

Народные новостивчера в 10:59
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости 13 июля в 19:46
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Общество

В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов

REGNUM вчера в 22:50
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Политика

США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов

Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс вчера в 16:39
Путешествия

В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru вчера в 14:06
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com вчера в 10:06
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Общество

Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях

Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa 00:21
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Авто

В России стартовали продажи премиального аналога Chevrolet Captiva

В дилерские центры России поступил новый кроссовер MG Hector Plus, аналог Chevrolet Captiva.
Деловое.ТВ вчера в 14:09
2
Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com вчера в 13:19
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Происшествия

Два поезда столкнулись в Чехии, есть пострадавшие

REGNUM вчера в 21:35
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Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск вчера в 07:30
Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
17
Здоровье

Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам

Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний.
Lenta.ru вчера в 23:49
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Армия и оружие

В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении

РИА Новости 00:17
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Общество

Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства

С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
29
Общество

В Омске арестовали пенсионера, отрицающего распад СССР

В Омске поместили под домашний арест 72-летнего пенсионера, отрицающего распад СССР.
URA.Ru вчера в 22:20
1
Политика

Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»

Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru вчера в 23:11
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Политика

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК вчера в 12:39
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 13 июля в 08:08
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Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor 13 июля в 10:31
17
Общество

Шестерым священникам Среднеуральского монастыря запрещено служить

Вести.Ru вчера в 04:10
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Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 13 июля в 08:16
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Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с кредитками

Россиян предупредили, что мошенники сулят выгодные условия для оформления сделки.
Lenta.ru вчера в 23:28
Политика

Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском вчера в 16:37
1
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
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Футбол

«Зенит» борется с «Локомотивом» и «Спартаком» за полузащитника «Уфы»

По данным издания, краснодарский клуб борется за хавбека, так как он долго стажировался в академии клуба, и у руководства сложились дружеские отношения с окружением Уринова со времен пребывания в команде Одила Ахмедова.
Мойка78 00:00
Футбол

Суарес признал, что «Барселона» не сможет догнать «Реал» в Ла Лиге

Форвард «Барселоны» Луис Суарес признал, что победа каталонцев в Ла Лиге-2019/20 практически нереальна.
Sport24.ru вчера в 20:21
Авто

Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport

По данным ресурса "Новые автомобили", Ford Bronco Sport не имеет никаких сходств с рамным Bronco.
Новые автомобили вчера в 12:19
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Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 13 июля в 08:53
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Общество

Интернет-издание The Insider пишет об элитной недвижимости у главного акушера-гинеколога Минздрава Лейлы Адамян

Сама Адамян не стала отвечать на вопросы The Insider.
Эхо Москвы вчера в 18:09
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