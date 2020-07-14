Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Газета.Ruвчера в 11:10

«Газпром» повысит цены на газ в России

News.ruвчера в 12:50

В России повысят цены на газ

URA.Ruвчера в 12:01

Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления

Финмаркетвчера в 11:23

«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято

ПРАЙМвчера в 11:21

«Газпром» окончательно решил повысить цены в России

Lenta.ruвчера в 13:10

Цены на газ проиндексируют в России

Народные новостивчера в 10:59
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости вчера в 09:50
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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news вчера в 10:45
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Культура

Известный журналист Андрей Лошак стал героем передачи Дудя

Юрию гость рассказал о своем ремесле, творческих проектах и, конечно же, зарплате Героем известной передачи "вДудь" Юрия Дудя стал журналист Андрей Лошак.
Толк вчера в 11:14
Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
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Армия и оружие

В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
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Авто

Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России

Китайская компания JAC сертифицировала в России потенциального конкурента нижегородской «ГАЗели» – JAC Sunray.
Тарантас Ньюс вчера в 05:11
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Путешествия

В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru вчера в 14:06
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Происшествия

В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM вчера в 07:59
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Политика

Ремчуков считает, что в 2024 году Путин не пойдет на новый срок

Последней в США называют президента, который досиживает свой срок, не надеясь, что его мандат будет в будущем продлен.
ИнфоСМИ вчера в 11:10
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Технологии

В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости

Известия вчера в 23:32
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Общество

Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях

Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa 00:21
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Политика

Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти

Минск и Москва подписали соглашение об условиях поставки нефти в Белоруссию. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
МордовМедиа вчера в 13:38
3
Путешествия

Стало известно о главных недостатках отдыха на российских курортах

Главным недостатком отдыха на российских курортах туристы назвали сильно завышенные цены на продукты, питание и услуги.
Lenta.ru 00:31
22
Политика

Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском вчера в 16:37
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Общество

В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов

REGNUM вчера в 22:50
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Кино

Появилась информация о хронометраже фильма «Довод» Кристофера Нолана

Лос-Анджелес, США, 14 июля 2020, 23:53 — REGNUM В сеть «утекла» информация о хронометраже фильма Кристофера Нолана «Довод».
REGNUM вчера в 16:53
Политика

Племянница Трампа заявила о необходимости его отставки

Президенту США Дональду Трампу следует уйти в отставку c поста главы государства.
Известия вчера в 23:09
3
Политика

Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»

Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru вчера в 23:11
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Экономика

В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень

В России в июне поток заявок на получение розничных кредитов составил 105% от уровня января 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на оценило бюро кредитных историй «Эквифакс».
Коммерсантъ 00:51
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Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor 13 июля в 10:31
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Политика

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны.
Lenta.ru вчера в 20:58
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Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС 13 июля в 12:28
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Технологии

В США опубликовали первые итоги испытаний вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Ведомости вчера в 21:50
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Происшествия

В Саратовской области пастух погиб в горящей степи, спасая стадо

FreeNews-Volga 01:12
Футбол

Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве

Московский Комсомолец вчера в 03:49
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Общество

Поддержат форму: стандарт для школьной одежды появится в ноябре

Новая форма Как рассказали "Известиям" в пресс-службе Минпромторга, министерство планирует утвердить предварительный национальный стандарт на школьную форму 10 ноября.
Известия вчера в 17:01
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
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Общество

Собчак использовала кадры собственного задержания для рекламы

В начале ролика использованы кадры ареста Собчак.
Муксун.fm вчера в 09:08
13
Происшествия

В Крыму суд вынес приговор владельцу парка львов «Тайган»

Белогорск, Крым, 14 июля 2020, 15:34 — REGNUM Приговор в отношении владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова вынес Белогорский районный суд Республики Крым 14 июля Зубков признан виновным в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
REGNUM вчера в 08:34
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