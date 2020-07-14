Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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«Газпром» окончательно решил повысить цены в России

Lenta.ru13:10

«Газпром» повысит цены на газ в России

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«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

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Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления

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«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято

ПРАЙМ11:21

В России повысят цены на газ

URA.Ru12:01

Цены на газ проиндексируют в России

Народные новости10:59
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В Долгопрудном горит склад на площади 6,5 тыс. кв. м

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Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах

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Газета.Ru 11:38
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Общество

На акции протеста в Минске начались задержания

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Армия и оружие

Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
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В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
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При обстреле со стороны Азербайджана погибли двое военных Армении

Газета.Ru 10:57
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Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
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Спорт

«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова

RT на русском 10:54
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Происшествия

У актера из «Улиц разбитых фонарей» Позднякова похитили ребенка

Московский Комсомолец 06:58
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Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
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Происшествия

Суд в Воронеже арестовал членов организации «свидетелей Иеговы»

Ленинский районный суд в Воронеже арестовал до 3 сентября задержанных в понедельник членов запрещенной на территории РФ организации "свидетелей Иеговы", подозреваемых в экстремистской деятельности.
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Происшествия

На Приморском кольце ДТП с автопогрузчиком, есть погибший

На Приморском кольце в районе поворота на поселок Куликово случилось ДТП с участием погрузчика.
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Бэнкси нарисовал граффити на тему коронавируса в метро Лондона

Британский уличный художник Бэнкси вновь нарисовал граффити на тему пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 15:00
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ПК на Windows могут перейти на ARM-процессоры

Все больше идет муссирование слухов относительно работы платформы Windows на ARM-процессорах.
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В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Политика

МВФ выдвинул требование Украине

Глава фонда заявила, что такое требование было выдвинуто президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора.
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Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
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В «Локомотиве» отреагировали на требование Сёмина об отставке Кикнадзе

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на требование бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
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В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
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Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды

Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
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В Крыму с 15 июля отменяется карантин для приезжающих из-за границы

Обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в Крым из-за границы отменяется с 15 июля.
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На Metacritic появились первые оценки Ghost of Tsushima

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