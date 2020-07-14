Энергетика
Газета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
Городовой 14:15
Политика
В Минске ожидают возобновления транспортного сообщения с Россией
Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ходе переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным они обсудили вопрос возобновления транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.
RT на русском 13:05
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Общество
На акции протеста в Минске начались задержания
Lenta.ru 12:55
Армия и оружие
Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США
Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
РБК 15:41
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Спорт
«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова
RT на русском 10:54
Происшествия
У актера из «Улиц разбитых фонарей» Позднякова похитили ребенка
Московский Комсомолец 06:58
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
Происшествия
Суд в Воронеже арестовал членов организации «свидетелей Иеговы»
Ленинский районный суд в Воронеже арестовал до 3 сентября задержанных в понедельник членов запрещенной на территории РФ организации "свидетелей Иеговы", подозреваемых в экстремистской деятельности.
ТАСС 15:47
Происшествия
На Приморском кольце ДТП с автопогрузчиком, есть погибший
На Приморском кольце в районе поворота на поселок Куликово случилось ДТП с участием погрузчика.
Новый Калининград.Ru 12:07
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опубликовала полностью обнаженное фото
Фотография в обнаженном виде опубликована на странице звезды сериала «Скорая помощь» в социальной сети Instagram.
RuNews24.ru 13:22
Общество
Бэнкси нарисовал граффити на тему коронавируса в метро Лондона
Британский уличный художник Бэнкси вновь нарисовал граффити на тему пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 15:00
Гаджеты
ПК на Windows могут перейти на ARM-процессоры
Все больше идет муссирование слухов относительно работы платформы Windows на ARM-процессорах.
The GEEK 09:06
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Политика
МВФ выдвинул требование Украине
Глава фонда заявила, что такое требование было выдвинуто президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора.
Lenta.ru 15:32
Политика
Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ 08:22
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на требование Сёмина об отставке Кикнадзе
Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на требование бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
Евро-футбол.ру 07:11
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
Происшествия
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
Политика
В Крыму с 15 июля отменяется карантин для приезжающих из-за границы
Обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в Крым из-за границы отменяется с 15 июля.
Известия 14:14
Футбол
Бэйл может покинуть «Реал» бесплатно
Спорт-Экспресс 12:42
Общество
На Metacritic появились первые оценки Ghost of Tsushima
В рецензиях журналисты отметили визуальный стиль Ghost of Tsushima и её боевую систему, однако остались недовольны открытым миром.
CyberSport.ru 10:32
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38