"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

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