Энергетика
Газета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при нападении с ножом в Норвегии
Женщина погибла в результате вооруженного нападения минувшей ночью в норвежском городе Сарпсборге, еще два человека получили ранения.
РБК вчера в 22:42
Авто
В Калуге завод Volkswagen собрал 600-тысячный двигатель
ИА Красная Весна вчера в 16:13
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
Lenta.ru вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news вчера в 14:38
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Футбол
Во время матча между ФК из Махачкалы и Москвы судья ударил футболиста
Во время товарищеского мaтча рoссийских ФК «Лeгион Динамо» (Махaчкала) – «Сахaлинец» (Москва) случился нелицеприятный конфликт с непосредственным участием помощника глaвного арбитра.
Лезги газет вчера в 08:05
Политика
Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»
Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru вчера в 23:11
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM вчера в 22:50
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
RT на русском вчера в 05:55
Армия и оружие
МИД Турции выдвинул ультиматум армии Хафтара
Военнослужащие армии маршала Халифы Хафтара должны уйти из Сирта и Джуфры в Ливии, в противном случае турецкая сторона начнет военную операцию.
Аргументы и Факты 13 июля в 07:31
Игры
Консольная игра Death Stranding вышла на ПК
Разработчики игрового хита Death Stranding адаптировали популярную японскую игру для персональных компьютеров.
Общественная служба новостей вчера в 20:29
Общество
Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Игры
Google анонсировала ряд эксклюзивов для облачного сервиса Stadia
Компания Google провела очередную трансляцию Stadia Connect, в ходе которой анонсировала ряд новых проектов для стриминговой платформы.
NewInform вчера в 14:08
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Общество
В Республике Алтай выявили 15 новых заболевших коронавирусом
Лидируют Майминский район и Горно-Алтайск – коронавирус подтвердился у пяти и четырех жителей соответственно.
RuNews24.ru вчера в 23:20
Экономика
Банки в США отказываются кредитовать нефтегазовый сектор
Банки в США отказываются кредитовать нефтегазовый сектор Добывающие компании в США оказались в тяжелом положении.
Экспресс газета вчера в 23:30
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Общество
Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Последний раз федерального заключенного казнили в стране в 2003 году.
Газета.Ru вчера в 09:12
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news вчера в 10:45
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Россия нанесла ответные авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводит издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия.
Газета.Ru вчера в 16:01
Общество
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК вчера в 08:17
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Происшествия
Два поезда столкнулись в Чехии, есть пострадавшие
REGNUM вчера в 21:35
Политика
Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором
По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
Deita.ru 12 июля в 01:50
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС 13 июля в 12:28
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Ранее "Царьград" публиковал анализ китайского издания Sohu, которое изучило показания свидетелей в деле MH17.
Народные новости 13 июля в 14:13
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания вчера в 04:25
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 13 июля в 08:53