Энергетика
Газета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 01:54, Ашберн
Путешествия
Стало известно о главных недостатках отдыха на российских курортах
Главным недостатком отдыха на российских курортах туристы назвали сильно завышенные цены на продукты, питание и услуги.
Lenta.ru 00:31
Политика
Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском вчера в 16:37
Происшествия
Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден
Во вторник около 19:00 мск в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что во время сбора ягод в лесу пропал ее восьмилетний внук.
ТАСС вчера в 16:24
Здоровье
«Стабильней, чем грипп»: как мутирует коронавирус и будет ли нужна новая вакцина
Пока одни ученые разрабатывают вакцину от коронавируса, другие уже говорят о том, что он эволюционирует.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 739,9 тыс. (6248 за сутки).
РБК 01:28
Общество
В Кузбассе за сутки коронавирус выявили у 46 человек
Кемерово, 14 июля 2020, 07:42 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 00:42
Общество
Зелимханов публично извинился перед московским блогером за избиение
Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов извинился перед московским YouTube-активистом Святославом Коваленко за то, что избил его на улице с компанией друзей.
IslamNews вчера в 08:42
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Известия вчера в 20:35
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
REGNUM вчера в 22:50
Общество
Россияне с 15 июля могут получить две выплаты более 21 000 рублей
Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Общество
Тарифный коридор ОСАГО будет расширен на 10% в обе стороны
Как сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, Банк России планирует расширить допустимый коридор страховых тарифов на 10% вверх и вниз, что позволит в большей степени дифференцировать тарифы для автолюбителей с разным уровнем риска.
SpeedMe вчера в 23:16
Политика
Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»
Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru вчера в 23:11
Футбол
Алексей Миранчук признался, что хотел бы уехать из РПЛ
Лидер «Локомотива», игрок сборной России Алексей Миранчук признался, что хотел выступать в зарубежном чемпионате.
BetOn 00:44
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Политика
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04
Здоровье
Дедов рассказал о реконструкции главного корпуса НМИЦ эндокринологии
«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.
REGNUM вчера в 07:39
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Общество
Производитель заявил о надежности аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Ни одной неисправности не было выявлено за восемь лет эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сообщил первый заместитель генерального директора Концерна «радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») Владимир Зверев.
Взгляд.ру 01:25
Общество
ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты
Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки вчера в 15:14
Общество
В России сообщили о возможном дефиците лекарств
Москва, 15 июля 2020, 02:21 — REGNUM Примерно через три месяца в России могут начаться перебои в обеспечении населения лекарствами.
REGNUM вчера в 19:21
Космос
Кто станет первой женщиной на Луне
Еще пять женщин завершили подготовку в 2019 году и в космосе пока не были, но рано или поздно побывают и тоже станут кандидатами на звание первой.
Популярная механика вчера в 11:36
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Технологии
Samsung планирует запустить 6G к 2028 году
Как именно будет осуществляться работа сетей 6G, пока не ясно, но в следующем году международный союз электросвязи начнет работы в данном направлении.
МедиаПоток вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
Lenta.ru вчера в 22:18
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Общество
Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru вчера в 13:30
Автоспорт
Racing Point может освободить место для Феттеля до 31 июля
Autosport.com.ru вчера в 13:12
Киберспорт
Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2
С обновлением, вышедшим в ночь на 15 июля, в Dota 2 стал доступен кооперативный режим «Лабиринт Аганима».
Dota2.ru вчера в 19:09
Общество
С 15 июля в России отменяется самоизоляция для прибывших из-за рубежа
Роспотребнадзор обновил правила для прибывающих из-за рубежа - с 15 июля всем россиянам необходимо будет в течение трех дней сдать тест на COVID-19, а иностранцам - предъявить справку об отсутствии заболевания на границе.
Газета.Ru вчера в 02:16