Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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«Газпром» окончательно решил повысить цены в России

Lenta.ru13:10

«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято

ПРАЙМ11:21

В России повысят цены на газ

URA.Ru12:01

Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления

Финмаркет11:23

«Газпром» повысит цены на газ в России

News.ru12:50

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Газета.Ru11:10

Цены на газ проиндексируют в России

Народные новости10:59
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АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
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Автоспорт

Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
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Шоу-бизнес

Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович

В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
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Политика

Аксёнов рассказал о подаче воды в Симферополь по временному водоводу

RT на русском 14:13
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Политика

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
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Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
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Политика

Действующий лидер Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок

Life.ru вчера в 14:21
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Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС вчера в 12:28
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Происшествия

В Петербурге у актера «Улицы разбитых фонарей» похитили ребенка

Санкт-Петербург, 14 июля 2020, 15:04 — REGNUM Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Поздняков обратился в полицию с заявлением о похищении его ребенка.
REGNUM 08:04
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Всемирно известный голливудский актер Джон Траволта сообщил, что его супруга Келли Престон умерла от рака молочной железы.
CT news 13:42
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Общество

Стажер обвинил журналиста «Дождя» Лобкова в домогательствах

ПолитРоссия 03:26
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Общество

Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании.
Ведомости 13:00
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Происшествия

Американская актриса Ная Ривера найдена утонувшей в озере в Калифорнии

Актриса известная по ролям в сериалах "Хор", "Коварные горничные", "Принц из Беверли-Хиллз" и другим.
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Шоу-бизнес

На развод с мужем после 10 лет брака подала Ирена Понарошку

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Шоу-бизнес

Екатерина Волкова опубликовала полностью обнаженное фото

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Наука

Выяснено, чем питались кошки, пока их не одомашнили

Химики и археологи из Польши выяснили рацион питания полудиких кошек, которые жили во времена неолита.
Goroday.ru 04:41
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Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
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Шоу-бизнес

Постаревшая Голубкина показала располневшую фигуру

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Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
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Происшествия

В подмосковных Котельниках загорелся ДК после удара молнии

В подмосковных Котельниках после удара молнии во вторник, 14 июля, загорелся Дом культуры «Дружба».
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Наука

В Бразилии обнаружили ступню динозавра неизвестного вида

Оказалось, что обнаруженные останки принадлежат динозавру неизвестного вида. Хищника назвали Aratasaurus museunacionali.
Pravda.Ru 10:33
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Футбол

Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru 14:00
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Общество

Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические правила в Сочи

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор.
Югополис 04:18
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Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма

CT news 02:14
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Политика

Посол Украины вызван в МИД Армении

Кулебу принял замглавы МИД Шаварш Кочарян и представил послу оценку Армении в связи с заявлением Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе, передает «Sputnik Армения».
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Общество

Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
РАПСИ 10:18
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
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Общество

«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн

Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
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