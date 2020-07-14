Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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«Газпром» окончательно решил повысить цены в России

Lenta.ru13:10

Цены на газ проиндексируют в России

Народные новости10:59

В России повысят цены на газ

URA.Ru12:01

Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления

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«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято

ПРАЙМ11:21

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Газета.Ru11:10

«Газпром» повысит цены на газ в России

News.ru12:50
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Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном

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Экс-наставник «Анжи» Адиев рассказал, кто вершит его судьбу

Адиев подчеркнул, что готов и дальше работать в «Чайке», но президент клуба Андрей Чайка решает его судьбу.
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Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу.
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Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

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Общество

Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске

Среди задержанных есть сотрудники СМИ. Больше всего граждан задержали, по информации правозащитников, в столице — более 70 человек.
РИА Новости 16:08
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Общество

Рябцева обвинила депутата Яшина в сексуальном насилии

NewInform 08:19
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Политика

Умер последний генсек ЦК Компартии Чехословакии Милош Якеш

Скончался последний генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш, которая правила в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) до 1989 года, передает информационное агентство ČTK.
Газета.Ru 17:16
Футбол

«Челси» одержал победу над «Норвичем» в 36-м туре АПЛ

RT на русском 17:11
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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
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Армия и оружие

Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов

Российские истребители поднимались на перехват самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Чёрным морями.
RT на русском 09:24
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Кино

Межпланетные гонки: фильм «Форсаж 9» может быть связан с космосом

Исполнитель роли Дашера отметил, что кое в чем ведущая попала в цель, на что последняя заключила, что угадала про космос.
Киноафиша России вчера в 05:46
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Армия и оружие

В Донецке при обстреле пострадали женщина и ребенок, сообщили в ДНР

РИА Новости 14:21
Политика

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
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Путешествия

В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

Ассоциация туроператоров (АТОР) представила список из 14 стран, готовых принимать туристов с 15 июля.
Известия 16:07
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Армия и оружие

16 июля заложат шесть новых кораблей для ВМФ России

16 июля на трех верфях заложат сразу 6 судов для Военно-морского флота России.
Вести.Ru вчера в 12:42
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Авто

Mahle напечатала на 3D-принтере поршни для суперкара Porsche

Компания Mahle Aftermarket Europe представила изготовленные по технологии 3D-печати алюминиевые поршни для суперкара Porsche 911 GT2 RS.
Движок 10:11
Армия и оружие

При обстреле со стороны Азербайджана погибли двое военных Армении

Газета.Ru 10:57
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Футбол

Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве

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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
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Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
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Политика

В Госдуму внесены поправки о трехдневном голосовании на выборах

Поправки о трехдневном голосовании на выборах одобрены профильным комитетом Госдумы по контролю и регламенту, заявила 14 июля глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).
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Экономика

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
Кино

Студия Marvel решила выбрать нового главного злодея для своих фильмов

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Экономика

ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:32
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Энергетика

Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа

Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM 12:51
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Происшествия

Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды

Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
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Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
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Общество

Власти Москвы одобрили проект застройки Бадаевского завода

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил проект многофункционального жилого комплекса на территории Бадаевского завода.
РБК 04:53
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Общество

Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии

В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
РБК 17:00
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