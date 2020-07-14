Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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«Газпром» окончательно решил повысить цены в России

Lenta.ruвчера в 13:10

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Газета.Ruвчера в 11:10

В России повысят цены на газ

URA.Ruвчера в 12:01

Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления

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«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято

ПРАЙМвчера в 11:21

«Газпром» повысит цены на газ в России

News.ruвчера в 12:50

Цены на газ проиндексируют в России

Народные новостивчера в 10:59
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Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Экономика сегодня 13 июля в 10:51
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Экономика

Китай приготовился к тяжелым временам

Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Lenta.ru 13 июля в 18:47
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Путешествия

АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны

Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости вчера в 17:26
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Экономика

Nordgold вступил в борьбу за Cardinal Resources

Nordgold Алексея Мордашова сделала безусловное предложение о приобретении всех акций австралийской Cardinal Resources по 0,66 австралийского доллара за акцию, что в настоящее время является превосходящим предложением за компанию, следует из сообщения Nordgold.
Вестник золотопромышленника 02:30
Политика

Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге

Китай намерен ввести ответные санкции против США после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге.
РБК 00:23
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Общество

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) в 2019 году работали за пределами региона проживания, следует из данных Росстата по внутрироссийской трудовой миграции по итогам прошлого года.
РБК вчера в 17:00
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
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Армия и оружие

Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
РБК вчера в 15:41
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Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
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Общество

Открытие детских лагерей в Башкирии перенесли на 29 июля

Власти Башкирии перенесли открытие детских санаторно-оздоровительных лагерей и профилакториев на 29 июля, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 01:38
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Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости вчера в 09:50
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Происшествия

Пожарные тушат огонь в жилом доме Петербурга

В Московском районе Петербурга в пятиэтажном жилом доме, по словам очевидцев, раздался взрыв, и начался пожар.
Вести.Ru 02:25
Армия и оружие

В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
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Политика

WSJ: ФРГ по Nord Stream 2 ставит экономические интересы выше коллективной безопасности

Германия своим участием в проекте газопровода "Северный поток - 2" поставила свои экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.
ТАСС вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
28
Шоу-бизнес

Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака

Понарошку вышла замуж за Александра Листа (более известен как DJ List) в 2010 году.
CT news вчера в 10:42
12
Происшествия

Адвокат Ефремова назвал фейком видео с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал фейком видеозапись, представленную в эфире программы «60 минут», на которой предположительно артист предлагает заплатить полицейскому сразу после аварии.
Rambler News Service вчера в 06:28
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
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Футбол

«Реал» намерен досрочно расторгнуть контракт с Бэйлом

Хотя контракт 30-летнего валлийского нападающего рассчитан до лета 2022 года, клуб намерен досрочно расторгнуть соглашение, чтобы сократить зарплатную ведомость.
Советский спорт вчера в 07:23
Общество

Судью крайсуда Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий

В августе 2019 года председатель Краснодарского крайсуда Алексей Шипилов изменил составы судей по специализациям, отстранив Хахалеву от ведения процессов.
Югополис 13 июля в 06:28
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Общество

В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов

Газета.Ru 02:39
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
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Наука

Новосибирские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус

Ученые новосибирского Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН первыми в России сумели получить антитела, способные нейтрализовать коронавирус.
Российская газета 02:05
Кино

Двух главных героев потерял российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне

Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» снимают без двух замечательных актеров, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Двое великих артистов, Ольга Аросева и Владимир Зельдин ушли из жизни, и сценаристы решили не искать им замены.
Уфимские Заметки 13 июля в 07:35
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском 13 июля в 21:36
Происшествия

При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива

Иркутск, 15 июля 2020, 07:53 — REGNUM В Улётовском районе Забайкальского края, на трассе Иркутск — Чита «Байкал», 15 июля опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива.
REGNUM 00:53
5
Общество

Зелимханов публично извинился перед московским блогером за избиение

Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов извинился перед московским YouTube-активистом Святославом Коваленко за то, что избил его на улице с компанией друзей.
IslamNews вчера в 08:42
19
Происшествия

Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело

Ранее в «Почте России» говорили о возбуждении уголовное дела в отношении должностного лица компании, однако не уточняли, что речь шла именно о заместителе гендиректора по ИТ.
РБК 02:42
3
Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
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