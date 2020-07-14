Энергетика
Газета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Происшествия
Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга
Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Происшествия
В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек
Коммерсантъ вчера в 20:58
Общество
Саратовская область сохранила кадровый состав туристической отрасли
Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская на заседании профильного комитета регпарламента 15 июля рассказала, что формат привлечения внимания к местным проектам и маршрутам в настоящее время меняется.
Регион 64 02:45
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Политика
ВР приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
В ходе второго чтения Верховная Рада Украины приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса на территории страны.
Live24 вчера в 06:33
Общество
Суд арестовал отрицающего распад СССР омского пенсионера
Омский суд поместил под домашний арест пенсионера с инвалидностью, который отрицал распад Советского союза и являлся председателем омского "исполкома Совета народных депутатов РСФСР".
VSE42.RU 00:22
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров
Самолеты от «мамы» В 2019 г. «Победа» перевезла 10,3 млн человек, в ее парке 30 среднемагистральных самолетов Boeing 737-800.
Ведомости вчера в 17:47
Культура
Известный журналист Андрей Лошак стал героем передачи Дудя
Юрию гость рассказал о своем ремесле, творческих проектах и, конечно же, зарплате Героем известной передачи "вДудь" Юрия Дудя стал журналист Андрей Лошак.
Толк вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Девушка была на восьмом месяце беременности. Такой информацией делится новостное издание Радио «Комсомольская правда».
CT news 02:38
Общество
Росавиация предлагает запретить несерийные малые самолёты
Москва, 15 июля 2020, 09:48 — REGNUM Эксплуатацию несерийных малых самолётов, с помощью которых обрабатывают поля и тушат пожары, предлагает запретить Росавиация.
REGNUM 02:48
Путешествия
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости вчера в 17:26
Футбол
Суарес оценил шансы «Барселоны» в борьбе за чемпионство
Форвард каталонской «Барселоны» Луис Суарес оценил шансы своей команды выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне Примеры.
Евро-футбол.ру 01:44
Происшествия
«Почта России» сообщила об уголовном преследовании своего ИТ-директора
Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело в отношении ИТ-директора «Почты России» Сергея Емельченкова, передает РБК заявление компании.
Ведомости 02:54
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Футбол
Глушаков не намерен мстить болельщикам «Спартака»
ProstoProSport 03:00
Киберспорт
Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2
Dota2.ru вчера в 19:09
Происшествия
В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива
В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 13 июля в 02:21
Происшествия
При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива
Иркутск, 15 июля 2020, 07:53 — REGNUM В Улётовском районе Забайкальского края, на трассе Иркутск — Чита «Байкал», 15 июля опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива.
REGNUM 00:53
Происшествия
В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 23:06
Политика
США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов
Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс вчера в 16:39
Общество
Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских
Результаты сравнения, по словам авторов, помогут лучше понять как самих современных старшеклассников, так и то, чем это поколение подростков отличается от поколения их родителей, когда им было 15-16 лет.
РИА Новости 02:00
Авто
Льготными автокредитами с начала года воспользовались 85 тысяч россиян
С начала 2020 года программой льготного автокредитования воспользовались более 85 тысяч жителей России.
News.ru 03:00
Технологии
В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости
Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, которая была создана на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора.
Известия вчера в 23:32
Происшествия
Красноярец купил сим-карту вместе с долгом и коллекторами
Житель Красноярска купил в салоне сотовой связи сим-карту с историей и в результате пострадал от действий коллекторского агентства, в котором его хотели заставить оплатить чужую задолженность.
ДЕЛА.ru 02:39