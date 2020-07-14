Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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«Газпром» повышает цену на газ для населения

Газета.Ruвчера в 03:10

«Газпром» окончательно решил повысить цены в России

Lenta.ru14 июля в 13:10

Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления

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В России повысят цены на газ

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«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято

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Цены на газ проиндексируют в России

Народные новости14 июля в 10:59

«Газпром» официально подтвердил предстоящую индексацию цен на газ в России

Экономика сегодня14 июля в 10:54
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Максим Виторган высмеял Ксению Собчак за снимок их общего сына

Дни24 04:02
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Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
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Общество

В Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса

За 15 июля на территории Республики Крым подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
КИА 02:56
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Происшествия

В ходе несанкционированной акции в Москве задержали 12 детей

Двенадцать детей доставили в полицию после участия в несанкционированной акции в центре Москвы, их уже забрали родители, сообщила РИА Новости детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.
РИА Новости 04:04
Общество

В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус

«Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
РБК 04:10
Политика

Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК вчера в 16:18
Общество

Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
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Происшествия

СКР просит арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми

Следственный комитет России (СКР) просит арестовать еще четырех акушеров-гинекологов по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил Басманный суд.
Коммерсантъ 04:36
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Общество

В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии

Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
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Хоккей

Кучерова назвали вторым лучшим правым вингером Кубка Стэнли

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших правых вингеров команд, которые сыграют в Кубке Стэнли в рамках рестарта сезоне, прерванного из-за пандемии коронавируса.
ProstoProSport 03:40
Здоровье

В Омской области зарегистрировано еще 117 случаев коронавируса

В Омской области за последние сутки выявлены 117 человек с коронавирусом.
Вечерний Омск. Неделя 02:58
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Наука

Аккумуляторы смартфонов может улучшить натрий

Немецкие и российские ученые заявили, что когда атомы натрия располагаются в батарее один над другим, хорошую энергоемкость получает элемент питания.
Evo-rus.com 13 июля в 13:14
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Общество

Число жертв коронавируса в Татарстане выросло до 26

Татар-информ 04:02
Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
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Здоровье

Шестеро пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Общее число умерших достигло 142 За последние 24 часа в Алтайском крае умерло еще шесть человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
АМИТЕЛ вчера в 23:37
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Общество

В Тульской области число жертв коронавируса превысило 170 человек

Пять пациентов в возрасте от 48 до 86 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 171, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:39
Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
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Общество

С 16 июля в Крыму снизили цены на бензин и дизтопливо

В Республике Крым с 16 июля снизят цены на бензин и дизельное топливо.
Бизнес-газета 03:07
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
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Общество

В Москве выявлено рекордно низкое с апреля число случаев COVID-19

В Москве зарегистрировали рекордно низкое с начала апреля число заболевших коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:48
Происшествия

Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

ТАСС 03:46
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Происшествия

В Бурятии участники съемок клипа заразились коронавирусом

РБК 03:03
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Авто

Купе AMG GT Black Series станет самым мощным серийным Mercedes-Benz

Новая версия модели получит бензиновый турбомотор V8, который, судя по опубликованному на официальной странице немецкого автопроизводителя тизеру, получит плоский коленвал (все кривошипы лежат в одной плоскости, тогда как у обычного они расположены под прямым углом друг к другу) и измененный порядок работы цилиндров.
Коммерсантъ 14 июля в 23:00
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Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России

Известия вчера в 16:30
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Происшествия

Возбуждено уголовное дело о загрязнении Камы в Пермском крае

По факту загрязнения воды в Каме в Березниках возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч.1 ст.247 УК ), сообщила пресс-служба СКР.
Интерфакс 03:29
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Здоровье

Врач назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит

Заболевание часто проявляет себя так называемыми "голодными болями", которые появляются после еды.
iReactor 01:59
Киберспорт

Разработчики Escape from Tarkov поделились подробностями грядущего обновления

Разработчики из студии Battlestate Games опубликовали предварительный список изменений патча 0.12.7 для шутера от первого лица Escape from Tarkov.
Игромания.ру 03:24
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.
Газета.Ru 03:35
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Общество

Петербуржцы собрали 3 тыс. подписей против поправок в Конституцию

Росбалт 04:00
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