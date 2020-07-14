Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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«Газпром» повышает цену на газ для населения

Газета.Ru03:10

«Газпром» окончательно решил повысить цены в России

Lenta.ruвчера в 13:10

«Газпром» официально подтвердил предстоящую индексацию цен на газ в России

Экономика сегоднявчера в 10:54

Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления

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«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято

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Цены на газ проиндексируют в России

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В России повысят цены на газ

URA.Ruвчера в 12:01
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Происшествия

Суд отправил под домашний арест замглавы «Почты России» Емельченкова

Чертановский суд столицы отправил под домашний арест заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
BFM.ru 11:34
12
Общество

Фургал сообщил правозащитникам о давлении перед отправкой в изолятор

От арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требовали уйти с поста перед тем, как поместили в следственный изолятор (СИЗО).
РБК 10:36
Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Политик отметил, что политика санкций США идет во вред трансатлантическому партнерству, и направил соответствующее письмо политическим фигурам, имеющим отношение к санкционному законопроекту.
Территория новостей 05:31
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Общество

У украинской телеведущей выпал зуб в эфире

У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
172
Общество

Красноярские астрономы сфотографировали комету «Неовайз»

Вести.Ru 05:15
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Политика

В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины

Известия 08:45
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
4,8K
Общество

В России предложили запретить однополым парам усыновлять детей

Freepressa.ru вчера в 14:57
2,5K
Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
297
Общество

ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»

Ранее сообщалось, что пенсионерам, которые начали свою трудовую деятельность при СССР могут получить по 1% от пенсионного капитала, за каждый отработанный год до 1 января 1991 года.
ToDay News Ufa 11:27
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Общество

Протестующие против действий ЦИК Белоруссии прошли по центру Минска

Политика Сегодня вчера в 22:05
13
Общество

Россиян, прилетающих вывозными рейсами, обязали соблюдать изоляцию

Москвичи и жители Подмосковья, прибывшие в аэропорты столицы, смогут изолироваться дома, а прибывшие в Москву и региональные аэропорты жители других регионов - в обсерваторах.
РИА Новости 11:03
7
Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия вчера в 03:13
1,9K
Политика

Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров

Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском 08:34
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Авто

Льготными автокредитами воспользовались 85 тыс. россиян с начала года

Как сообщает «ТАСС» со ссылкой на главу Минпроторга Дениса Мантурова, льготными автокредитами воспользовались 85 тыс. россиян с начала года.
Tvoe-avto.com 09:06
16
Происшествия

Пенсионерка избила развратников доской в Ставрополье

Местная жительница, заметив, что в кустах под окнам многоэтажного жилого дома два человека занимаются любовью, взяла в руки доску, подошла к ним и начала избивать их.
Evo-rus.com 10:21
40
Шоу-бизнес

Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты

Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru вчера в 06:20
100
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» передали Военно-морскому флоту РФ

Санкт-Петербург, 15 июля 2020, 13:52 — REGNUM Фрегат «Адмирал Касатонов» передали Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ.
REGNUM 06:52
51
Происшествия

В дом ведущей Первого канала пришла полиция

Lenta.ru 06:08
28
Шоу-бизнес

Охлобыстин объяснил, почему вступился за Ефремова

РИА Новости 09:52
6
Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
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Гаджеты

Tronsmart Apollo Bold — первые TWS-наушники с чипом Qualcomm QCC5124 с гибридным активным шумоподавлением

Согласно опросу, проведённому Tronsmart, для 36 % респондентов при выборе беспроводных наушников ключевой функцией является активное шумоподавление.
3DNews 05:00
Авто

ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ

Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
Tvoe-avto.com 08:04
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Происшествия

Выкопал: у волгоградца нашли полный гараж старого оружия

У мужчины в гараже обнаружили десятки единиц огнестрельного оружия — карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, а также около пяти тысяч патронов, осветительные ракеты и штык-ножи.
Вести.Ru 04:41
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Кино

Хронометраж «Довода» Кристофера Нолана составит 150 минут

Стоит отметить, что "Довод" стал не самым продолжительным фильмом Нолана.
Piter.tv 03:05
Политика

Times: Трамп хочет встретиться с Путиным до американских выборов

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских выборов, пишет газета The Times.
Газета.Ru 09:58
Общество

Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян

Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 09:33
386
Общество

В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий.
РБК 07:36
639
Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
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Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Газета.Ru 11:35
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