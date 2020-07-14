Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято

ПРАЙМ14 июля в 11:21

«Газпром» окончательно решил повысить цены в России

Lenta.ru14 июля в 13:10

В России повысят цены на газ

URA.Ru14 июля в 12:01

Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления

Финмаркет14 июля в 11:23

«Газпром» повышает цену на газ для населения

Газета.Ruвчера в 03:10

Цены на газ проиндексируют в России

Народные новости14 июля в 10:59

«Газпром» официально подтвердил предстоящую индексацию цен на газ в России

Экономика сегодня14 июля в 10:54
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

Коммерсантъ вчера в 16:55
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Политика

Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров

Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском вчера в 08:34
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru вчера в 01:40
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Наука

Ученые назвали возможную причину аномальной жары в Сибири

Аномальная жара в Сибири была бы практически невозможна без воздействия деятельности человечества на состояние климата Земли.
ТАСС Наука вчера в 20:51
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM вчера в 06:23
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Происшествия

Суд в Москве арестовал трех фигурантов дела Абызова

REGNUM вчера в 16:11
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Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Газета.Ru вчера в 11:35
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Технологии

В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости

Piter.tv вчера в 07:05
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Космос

NASA до 2024 года продлило контракт с Boeing на техподдержку МКС

Вашингтон, 16 июля 2020, 01:12 — REGNUM NASA продлило контракт с корпорацией Boeing на оказание технической поддержки эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2024 года включительно.
REGNUM вчера в 18:12
Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
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Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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Политика

NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США

По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР.
ТАСС вчера в 20:47
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Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:27
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Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Санкт-петербургский клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 4:1 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 15:37
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Происшествия

Американская актриса Ная Ривера найдена утонувшей в озере в Калифорнии

Актриса известная по ролям в сериалах "Хор", "Коварные горничные", "Принц из Беверли-Хиллз" и другим.
Эхо Москвы 14 июля в 03:33
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Происшествия

На главу камчатского лесничества завели дело о служебном подлоге

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении начальницы Елизовского лесничества филиала КГКУ "Камчатские лесничества".
Российская газета вчера в 22:46
Экономика

Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»

Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ‒ ООО «Союзмультфильм». Доля банка в СП составляет 80%.
Ведомости вчера в 08:13
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Армия и оружие

Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписан в Петербурге

На Северной верфи в Санкт-Петербурге подписали приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов», передает «МИР 24».
МИР 24 вчера в 10:12
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Политика

В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края

В партии ЛДПР не подтвердили достоверность сообщений о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет депутат Госдумы, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев.
URA.Ru вчера в 20:51
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Игры

CD Projekt RED создала модель Кодзимы на мотоцикле из Cyberpunk 2077

NewInform вчера в 12:54
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Экономика

ВВП Китая в первом полугодии 2020 года снизился на 1,6%

Отмечается, что по предварительным подсчетам, «ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2020 года составил 45,661 триллиона юаней, сократившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».
RT на русском вчера в 22:45
Общество

Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек

Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Коммерсантъ вчера в 23:54
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Общество

Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей

Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».
Коммерсантъ вчера в 23:24
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Политика

Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба

Президент США Дональд Трамп решил сменить руководителя своей предвыборной кампании за 3,5 месяца до президентских выборов в стране.
РБК вчера в 23:29
Общество

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК вчера в 15:47
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Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Финансы

До какого уровня может подняться курс рубля к осени

По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.
Российская газета вчера в 23:00
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Футбол

ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о переходе Гайча

Газета.Ru вчера в 22:20
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