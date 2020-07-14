Энергетика
Газета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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Происшествия
На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
Футбол
Жена Карпина прокомментировала конфликт тренера с Прядкиным
Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась по поводу конфликта между её мужем и президентом Российской Премьер-Лиги Сергеем Прядкиным.
Чемпионат вчера в 12:22
Общество
Ростех и ФСИН попросили 5,8 млрд рублей на цифровизацию колоний
Госкорпорация «Ростех» и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросили власти выделить 5,8 миллиарда рублей на цифровизацию уголовно-исправительной системы (УИС).
Компания 03:33
Общество
В России за сутки выявили 6615 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки выявили 6615 новых случаев COVID-19, общее число заболевших увеличилось до 727 162.
Daily Storm 12 июля в 04:28
Общество
Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали
Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 04:02
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Финансы
Автор самого точного рублевого прогноза рассказал, чего теперь ждать
Стратег Santander Bank Polska SA из Варшавы Войцех Мазуркевич озвучил свой прогноз по курсу рубля до конца лета.
Shraibikus News 02:14
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Экономика
Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов
Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета 04:23
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
Новые автомобили вчера в 23:09
Экономика
Крупнейшие банки США бойкотируют кредитование нефтегазового сектора
Крупнейшие американские банки бойкотируют кредитование нефтегазового сектора, ограничивая доступ компаний к необходимым им заемным средства и подвергая риску миллионы рабочих мест, пишет газета Wall Street Journal.
ПРАЙМ 03:43
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова развеял слухи о своей отставке
Слухи о замене адвоката актера Михаила Ефремова не соответствуют действительности, заявил защитник актера Эльман Пашаев 15 июля в интервью интернет-изданию StarHit.
ИА Красная Весна 04:02
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
Гаджеты
На Honor 20 и 20 Pro стало доступно обновление Magic UI 3.1
Компания Huawei выпустила очередное обновление для Honor 20 и 20 Pro.
NewInform вчера в 03:45
Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru вчера в 03:24
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Общество
Эксперты: спрос на авиабилеты в Сочи и Крым бьет все рекорды
В июле сервисы бронирования фиксируют настоящий бум продаж авиабилетов в Сочи, полеты до Симферополя также пользуются повышенным спросом, сообщает Biletix.
РИА Новости 03:12
Здоровье
Два моногоспиталя для лечения коронавируса открыли в Тюменской области
Местная больница стала принимать на стационарное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией из Заводоуковского городского округа и Ялуторовска, — рассказала Наталья Логинова, директор регионального Депздрава.
Новости Тюмени 72.ru 01:54
Общество
Лондонское метро удалило граффити Бэнкси на тему коронавируса
Ранее Бэнкси опубликовал в своих соцсетях видео, на котором он в защитном костюме, маске и очках расписывает вагоны метро граффити.
ТК Звезда 04:04
Наука
Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями
Исследователям удалось записать более 250 часов полета. Один кондор пролетел 160 километров, при этом не сделав ни одного взмаха крыльями.
Pravda.Ru 04:12
Технологии
В США опубликовали первые итоги испытаний вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Ведомости вчера в 21:50
Экономика
Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года
Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года.
ТАСС 04:16
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 13 июля в 11:59
Общество
В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса
Четверо заболевших приехали из-за рубежа, трое сами обратились за медицинской помощью, двое –контакты с ранее зарегистрированными случаями и ещё двое выявлены при скрининге здоровых лиц, сообщил Сергей Аксенов.
Вести.Севастополь 03:05
Общество
Москвичи смогут сдать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно с 16 июля
Жители Москвы, желающие пройти ПЦР-исследования на коронавирус, могут с четверга, 16 июля, сделать это бесплатно, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 04:06
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50