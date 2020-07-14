Энергетика
Газета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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«Газпром» официально подтвердил предстоящую индексацию цен на газ в России
Экономика сегоднявчера в 10:54
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Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
РИА Новости 08:36
Экономика
Голикова назвала траты ФОМС на лечение больных с коронавирусом
По прогнозам, к концу июля общие траты на лечение больных с COVID-19 за все время эпидемии достигнут 40 млрд руб. Как сообщала председатель ФОМС Елена Чернякова в апреле, лечение пациентов с легкой формой COVID-19 в системе обязательного медстрахования тарифицируется как лечение пневмонии.
РБК 08:08
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Здоровье
В ковидном госпитале скончалась гинеколог Ирина Евграфова
Сегодня скончалась саратовский гинеколог Ирина Евграфова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил священник Андрей Мизюк.
Взгляд-инфо 09:11
Политика
Путин и Меркель обсудили Донбасс, Иран и Ливию
Экономика сегодня 08:36
Энергетика
«Нафтогаз Украины» заявил о возможном срыве отопительного сезона
"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей.
Газета.Ru вчера в 01:37
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии
С 1 августа будет проведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, напомнили «Российской газете» в Пенсионном фонде России.
Коммерсантъ 12 июля в 08:14
Происшествия
В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера
В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении транспортного средства армянских военных
Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы республики уничтожили военное транспортное средство армянских силовиков в нахчыванском направлении границы, оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских военнослужащих.
РИА Новости 08:26
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом
Rusturkey.com 01:07
Политика
Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности
Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
РБК вчера в 09:01
Происшествия
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
BFM.ru вчера в 08:12
Общество
В Белоруссии задержали более 250 человек за участие в митингах
В Белоруссии задержали более 250 человек за участие в митингах.
Деловое.ТВ 06:45
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
Гаджеты
Oppo анонсировала выход сверхбыстрой зарядки для смартфонов
Evo-rus.com 06:41
Общество
Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России улучшается, однако подобное не означает, что нужно расслабляться.
БИЗНЕС Online 07:33
Кино
Создатели «Бессмертной гвардии» задумали трилогию
Popcornnews.ru 08:30
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
Шоу-бизнес
44-летняя Дана Борисова опубликовала свои пляжные фото без ретуши
Дана Борисова опубликовала фото в купальнике Снимки не заставили себя долго ждать — теледива опубликовала несколько кадров, на которых она позирует на каменистом сочинском пляже.
Вокруг ТВ вчера в 19:40
Политика
В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины
Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины.
Известия 08:45
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Здоровье
Мишустин поддержал просьбу Минниханова о помощи детям с тяжелым заболеванием мышц
Предстатель Правительства РФ Михаил Мишустин поддержал обращение Президента Татарстана Рустама Минниханова с просьбой помочь в организации лечения для детей, страдающих спинальной мышечной атрофией.
Татар-информ 09:23
Общество
Bloomberg: Sony планирует вдвое увеличить производство Playstation 5
Производство игровой консоли Playstation 5 японской корпорации Sony будет удвоено, 15 июля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в корпорации.
ИА Красная Весна 04:04