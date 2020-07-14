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Газета.RuГазета.Ru

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.В источнике
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В России повысят цену на газ для всего населения

News.ru05:08

«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято

ПРАЙМвчера в 11:21

«Газпром» окончательно решил повысить цены в России

Lenta.ruвчера в 13:10

В России повысят цены на газ

URA.Ruвчера в 12:01

Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления

Финмаркетвчера в 11:23

«Газпром» повышает цену на газ для населения

Газета.Ru03:10

Цены на газ проиндексируют в России

Народные новостивчера в 10:59
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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новостивчера в 09:50
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Вырос средний тестовый балл на ЕГЭ-2020 по географии и литературе

Доля непреодолевших минимальный порог сократилась на 1,16% и составила немногим менее 5%. ЕГЭ по литературе: Доля участников ЕГЭ, набравших 81-100 баллов, увеличилась на 4,6%. Средний тестовый балл вырос по сравнению с 2019 годом 2,9 балла.
Интермонитор.ру20:39
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В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru01:40
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В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБКвчера в 15:37
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