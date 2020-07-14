"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Здоровье 235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений. 683

Хоккей Панарин номинирован на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ Ежегодная премия «Тед Линдсей Эворд» предполагает выбор самого лучшего игрока сезона, за которого голосуют сами хоккеисты.

Шоу-бизнес Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской. 97

Общество Названы регионы с наименьшим темпом прироста заболеваемости COVID-19 Наименьшие темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Северной Осетии и Севастополе.

Происшествия Полиция проверяет сообщение об отравлении лебедя на Патриарших прудах Московская полиция проводит проверку по факту гибели лебедя на Патриарших прудах, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 4

Происшествия В Саратовской области от коронавирусной инфекции умерли 48 пациентов В Саратовской области количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-2019 выросло до 48 человек.

Здоровье На иммунитет к коронавирусу проверили 2688 жителей Иркутской области В Иркутской области завершаются исследования по оценке иммунитета населения к коронавирусу, сообщает 15 июля 2020 года пресс-служба регионального правительства.

Общество Меган Маркл прокомментировала свой уход из королевской семьи Свой выход из королевской семьи вместе с принцем Гарри прокомментировала герцогиня Сассекская Меган Маркл 15 июля в видеообращении, приуроченному к онлайн-саммиту Girl Up, сообщает Daily Star. 1

Политика О возможной отставке министра здравоохранения Мурашко сообщили СМИ Мурашко могут снять с должности по причине того, что он несвоевременно оценил опасность коронавируса и не предугадал его последствия для жителей страны. 29

Энергетика ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. 47

Общество В России сообщили о возможном дефиците лекарств Москва, 15 июля 2020, 02:21 — REGNUM Примерно через три месяца в России могут начаться перебои в обеспечении населения лекарствами. 4

Технологии Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19. 547

Политика ЦИК Белоруссии зарегистрировал 5 кандидатов в президенты Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала пять кандидатов в президенты на выборах, которые состоятся 9 августа, передает ТАСС. 1

Политика Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ. 1

Происшествия Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. 293

Футбол В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.

Технологии Huawei хочет потеснить Apple на рынке мобильных приложений Издание TJ со ссылкой на источник в Huawei накануне опубликовало сообщение о запуске выгодных условий для разработчиков приложений. 7

Финансы Курс евро на Мосбирже поднялся выше 81 рубля Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,63% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 81,018 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:07 мск. 1