Энергетика
Газета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 13 июля в 02:10
Хоккей
Панарин номинирован на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ
Ежегодная премия «Тед Линдсей Эворд» предполагает выбор самого лучшего игрока сезона, за которого голосуют сами хоккеисты.
CT news 02:14
Общество
Минобороны заявило о хорошей переносимости вакцины от коронавируса
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работа по созданию вакцины ведётся в соответствии с графиком.
RT на русском 04:10
Политика
Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США
По словам главы Белого дома, Евросоюз создали для эксплуатации США в интересах Европы.
Evo-rus.com 03:31
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news вчера в 10:33
Общество
Названы регионы с наименьшим темпом прироста заболеваемости COVID-19
Наименьшие темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Северной Осетии и Севастополе.
RT на русском 03:58
Происшествия
Полиция проверяет сообщение об отравлении лебедя на Патриарших прудах
Московская полиция проводит проверку по факту гибели лебедя на Патриарших прудах, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 04:13
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Происшествия
В Саратовской области от коронавирусной инфекции умерли 48 пациентов
В Саратовской области количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-2019 выросло до 48 человек.
Четвертая Власть 04:25
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Здоровье
На иммунитет к коронавирусу проверили 2688 жителей Иркутской области
В Иркутской области завершаются исследования по оценке иммунитета населения к коронавирусу, сообщает 15 июля 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 00:56
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 13 июля в 06:14
Общество
Меган Маркл прокомментировала свой уход из королевской семьи
Свой выход из королевской семьи вместе с принцем Гарри прокомментировала герцогиня Сассекская Меган Маркл 15 июля в видеообращении, приуроченному к онлайн-саммиту Girl Up, сообщает Daily Star.
ИА Красная Весна 04:04
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
Политика
О возможной отставке министра здравоохранения Мурашко сообщили СМИ
Мурашко могут снять с должности по причине того, что он несвоевременно оценил опасность коронавируса и не предугадал его последствия для жителей страны.
Evo-rus.com 04:38
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 12 июля в 06:33
Общество
В России сообщили о возможном дефиците лекарств
Москва, 15 июля 2020, 02:21 — REGNUM Примерно через три месяца в России могут начаться перебои в обеспечении населения лекарствами.
REGNUM вчера в 19:21
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Политика
ЦИК Белоруссии зарегистрировал 5 кандидатов в президенты
Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала пять кандидатов в президенты на выборах, которые состоятся 9 августа, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:08
Политика
Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском вчера в 16:37
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Происшествия
В Калининграде за сутки 12 человек заразились коронавирусом
За прошедшие сутки в Калининградской области подтверждено 9 случаев коронавируса.
Каскад 04:35
Футбол
В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Технологии
Huawei хочет потеснить Apple на рынке мобильных приложений
Издание TJ со ссылкой на источник в Huawei накануне опубликовало сообщение о запуске выгодных условий для разработчиков приложений.
RuNews24.ru вчера в 08:09
Космос
На 85 миллионов лет уменьшили возраст Луны
Именно срок полного затвердевания позволил исследователям рассчитать точный возраст спутника - 200 миллионов лет.
Live24 вчера в 06:18
Финансы
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 81 рубля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,63% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 81,018 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:07 мск.
ТАСС вчера в 09:40
Авто
Range Rover и Range Rover Sport получили юбилейные версии
Land Rover представляет новые специальные версии Range Rover и Range Rover Sport, а также предлагает для пары совершенно новый дизельный двигатель Ingenium.
SpeedMe 03:34