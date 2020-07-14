Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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«Газпром» повышает цену на газ для населения

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«Газпром» окончательно решил повысить цены в России

Lenta.ruвчера в 13:10

«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято

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В России повысят цены на газ

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Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления

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«Газпром» повысит цены на газ в России

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Цены на газ проиндексируют в России

Народные новостивчера в 10:59
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Здоровье

235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки

За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 13 июля в 02:10
683
Хоккей

Панарин номинирован на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ

Ежегодная премия «Тед Линдсей Эворд» предполагает выбор самого лучшего игрока сезона, за которого голосуют сами хоккеисты.
CT news 02:14
Общество

Минобороны заявило о хорошей переносимости вакцины от коронавируса

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работа по созданию вакцины ведётся в соответствии с графиком.
RT на русском 04:10
13
Политика

Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США

По словам главы Белого дома, Евросоюз создали для эксплуатации США в интересах Европы.
Evo-rus.com 03:31
15
Общество

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
161
Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news вчера в 10:33
97
Общество

Названы регионы с наименьшим темпом прироста заболеваемости COVID-19

Наименьшие темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Северной Осетии и Севастополе.
RT на русском 03:58
Происшествия

Полиция проверяет сообщение об отравлении лебедя на Патриарших прудах

Московская полиция проводит проверку по факту гибели лебедя на Патриарших прудах, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 04:13
4
Происшествия

«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании

В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
323
Происшествия

В Саратовской области от коронавирусной инфекции умерли 48 пациентов

В Саратовской области количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-2019 выросло до 48 человек.
Четвертая Власть 04:25
Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
337
Здоровье

На иммунитет к коронавирусу проверили 2688 жителей Иркутской области

В Иркутской области завершаются исследования по оценке иммунитета населения к коронавирусу, сообщает 15 июля 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 00:56
Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 13 июля в 06:14
375
Общество

Меган Маркл прокомментировала свой уход из королевской семьи

Свой выход из королевской семьи вместе с принцем Гарри прокомментировала герцогиня Сассекская Меган Маркл 15 июля в видеообращении, приуроченному к онлайн-саммиту Girl Up, сообщает Daily Star.
ИА Красная Весна 04:04
1
Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
34
Политика

О возможной отставке министра здравоохранения Мурашко сообщили СМИ

Мурашко могут снять с должности по причине того, что он несвоевременно оценил опасность коронавируса и не предугадал его последствия для жителей страны.
Evo-rus.com 04:38
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Энергетика

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 12 июля в 06:33
47
Общество

В России сообщили о возможном дефиците лекарств

Москва, 15 июля 2020, 02:21 — REGNUM Примерно через три месяца в России могут начаться перебои в обеспечении населения лекарствами.
REGNUM вчера в 19:21
4
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей

Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
88
Технологии

Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ

Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
547
Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
23
Политика

ЦИК Белоруссии зарегистрировал 5 кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала пять кандидатов в президенты на выборах, которые состоятся 9 августа, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:08
1
Политика

Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском вчера в 16:37
1
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
293
Происшествия

В Калининграде за сутки 12 человек заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в Калининградской области подтверждено 9 случаев коронавируса.
Каскад 04:35
5
Футбол

В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Технологии

Huawei хочет потеснить Apple на рынке мобильных приложений

Издание TJ со ссылкой на источник в Huawei накануне опубликовало сообщение о запуске выгодных условий для разработчиков приложений.
RuNews24.ru вчера в 08:09
7
Космос

На 85 миллионов лет уменьшили возраст Луны

Именно срок полного затвердевания позволил исследователям рассчитать точный возраст спутника - 200 миллионов лет.
Live24 вчера в 06:18
13
Финансы

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 81 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,63% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 81,018 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:07 мск.
ТАСС вчера в 09:40
1
Авто

Range Rover и Range Rover Sport получили юбилейные версии

Land Rover представляет новые специальные версии Range Rover и Range Rover Sport, а также предлагает для пары совершенно новый дизельный двигатель Ingenium.
SpeedMe 03:34
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