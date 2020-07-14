Энергетика
Газета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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«Газпром» официально подтвердил предстоящую индексацию цен на газ в России
Экономика сегоднявчера в 10:54
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Общество
Мишустин заявил о прохождении пика коронавируса в России
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России.
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Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
Газета.Ru 06:30
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Все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2 установлены
Live24 13 июля в 06:39
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Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
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Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент
Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил в суде, что преступление он совершил в результате "психотравмирующего воздействия", которое на него оказывал научный оппонент Евгений Понасенков.
Интерфакс 08:42
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Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Происшествия
Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге
Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
Технологии
Acronis объявил о покупке разработчика решений против утечки данных
Основанная Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым международная компания Acronis объявила о приобретении DeviceLock — разработчика программного обеспечения защиты от утечек данных и контроля доступа к устройствам, используемого в коммерческих, государственных и образовательных организациях по всему миру.
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Общество
Собчак защитила обвиненного в домогательствах Лобкова
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах.
Московский Комсомолец 04:04
Общество
В России предложили увеличить возраст молодежи с 30 до 35 лет
«Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет», — отметил он в ходе тематического заседания профильного комитета Госдумы.
Известия 07:28
Экономика
ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%
"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
Интерфакс 08:02
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Кино
Сериал «Шучу» с Джимом Керри закрыли после второго сезона
Канал Showtime объявил о закрытии трагикомедии Мишеля Гондри "Шучу" (Kidding) после двух сезонов.
Piter.tv 04:23
Шоу-бизнес
Округлый живот Кэти Перри заметили на пляже Малибу
Место было выбрано красивое – Малибу. При этом купальник певицы подчеркивал ее пышную грудь и округлый живот.
Московский Комсомолец 03:42
Футбол
Иванович сыграет со «Спартаком»
Капитан "Зенита" Бранислав Иванович скорее всего примет участие в полуфинальном матче Кубка России.
Bobsoccer вчера в 05:58
Здоровье
Минздрав: коронавирус может повышать уровень сахара в крови
Коронавирус может повышать уровень сахара в крови у зараженного человека.
Плюс один +1 вчера в 11:14
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Политика
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Технологии
Huawei хочет потеснить Apple на рынке мобильных приложений
Издание TJ со ссылкой на источник в Huawei накануне опубликовало сообщение о запуске выгодных условий для разработчиков приложений.
RuNews24.ru вчера в 08:09
Общество
В ПФР опровергли выплату надбавок к пенсиям за «советский стаж»
В СМИ появились данные, что пенсионеры, имеющие годы советского стажа, могут рассчитывать на некоторые доплаты к пенсии.
iReactor 07:24
Технологии
Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила плановые накопительные обновления для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday.
3DNews 05:19
Фигурное катание
Адоньев рассказал, как Тутберидзе просила Щербакову уйти из группы
Metaratings вчера в 07:02