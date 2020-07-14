Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
Читать в источнике
Комментировать121

Подробнее о событии

В России повысят цену на газ для всего населения

News.ru05:08

«Газпром» повышает цену на газ для населения

Газета.Ru03:10

«Газпром» официально подтвердил предстоящую индексацию цен на газ в России

Экономика сегоднявчера в 10:54

В России повысят цены на газ

URA.Ruвчера в 12:01

Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления

Финмаркетвчера в 11:23

«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято

ПРАЙМвчера в 11:21

«Газпром» окончательно решил повысить цены в России

Lenta.ruвчера в 13:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 08:52, Ашберн
Общество

Мишустин заявил о прохождении пика коронавируса в России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России.
Lenta.ru 08:14
85
Общество

Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации

Газета.Ru 06:30
24
Наука

Все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2 установлены

Live24 13 июля в 06:39
18
Политика

Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
Происшествия

Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент

Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил в суде, что преступление он совершил в результате "психотравмирующего воздействия", которое на него оказывал научный оппонент Евгений Понасенков.
Интерфакс 08:42
15
Политика

Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
15
Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
399
Происшествия

Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге

Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
1
Технологии

Acronis объявил о покупке разработчика решений против утечки данных

Основанная Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым международная компания Acronis объявила о приобретении DeviceLock — разработчика программного обеспечения защиты от утечек данных и контроля доступа к устройствам, используемого в коммерческих, государственных и образовательных организациях по всему миру.
РБК 08:08
Игры

Death Stranding стала доступна на PC

The GEEK 04:21
28
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
146
Шоу-бизнес

Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия

VSE42.RU 05:35
Общество

Собчак защитила обвиненного в домогательствах Лобкова

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах.
Московский Комсомолец 04:04
2
Общество

В России предложили увеличить возраст молодежи с 30 до 35 лет

«Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет», — отметил он в ходе тематического заседания профильного комитета Госдумы.
Известия 07:28
13
Экономика

ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%

"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
Интерфакс 08:02
1
Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
82
Кино

Сериал «Шучу» с Джимом Керри закрыли после второго сезона

Канал Showtime объявил о закрытии трагикомедии Мишеля Гондри "Шучу" (Kidding) после двух сезонов.
Piter.tv 04:23
5
Шоу-бизнес

Округлый живот Кэти Перри заметили на пляже Малибу

Место было выбрано красивое – Малибу. При этом купальник певицы подчеркивал ее пышную грудь и округлый живот.
Московский Комсомолец 03:42
3
Футбол

Иванович сыграет со «Спартаком»

Капитан "Зенита" Бранислав Иванович скорее всего примет участие в полуфинальном матче Кубка России.
Bobsoccer вчера в 05:58
Здоровье

Минздрав: коронавирус может повышать уровень сахара в крови

Коронавирус может повышать уровень сахара в крови у зараженного человека.
Плюс один +1 вчера в 11:14
5
Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск вчера в 07:30
2
Политика

Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
16
Происшествия

СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами

Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Технологии

Huawei хочет потеснить Apple на рынке мобильных приложений

Издание TJ со ссылкой на источник в Huawei накануне опубликовало сообщение о запуске выгодных условий для разработчиков приложений.
RuNews24.ru вчера в 08:09
7
Общество

В ПФР опровергли выплату надбавок к пенсиям за «советский стаж»

В СМИ появились данные, что пенсионеры, имеющие годы советского стажа, могут рассчитывать на некоторые доплаты к пенсии.
iReactor 07:24
378
Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Газета.Ru 01:40
58
Технологии

Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила плановые накопительные обновления для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday.
3DNews 05:19
29
Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
181
Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
945
Фигурное катание

Адоньев рассказал, как Тутберидзе просила Щербакову уйти из группы

Metaratings вчера в 07:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное