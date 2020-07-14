Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"При работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято и находится в стадии оформления", - сказал Андреев. Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности вырастет на 3%.
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В России повысят цену на газ для всего населения

News.ru05:08

«Газпром» повышает цену на газ для населения

Газета.Ru03:10

«Газпром» официально подтвердил предстоящую индексацию цен на газ в России

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В России повысят цены на газ

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Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления

Финмаркетвчера в 11:23

«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято

ПРАЙМвчера в 11:21

«Газпром» окончательно решил повысить цены в России

Lenta.ruвчера в 13:10
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
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Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
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Происшествия

Мужчину сочли мертвым и отказались выпускать из морга в Колумбии

Медики одной из больниц города Сукре в Колумбии установили смерть 67-летнего пациента медучреждения и отказались воспринимать слова его родственников, утверждавших обратное.
Известия 05:21
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Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским

Интерфакс 07:18
Общество

Собчак защитила обвиненного в домогательствах Лобкова

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах.
Московский Комсомолец 04:04
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Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
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Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
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Здоровье

59,4% пациентов вылечились от коронавируса в Иркутской области

По данным на 15 июля, в регионе 6469 человек, среди которых 417 детей, вылечились от COVID-19.
АиФ Иркутск 05:08
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Происшествия

Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя

Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 06:25
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Общество

Певец Антонов отметил важность прибавки к пенсиям за советский стаж

Пенсии следует увеличивать всем, потому что сейчас выплаты находятся на низком уровне, отметил Антонов.
Экономика сегодня вчера в 12:16
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Авто

В РФ Toyota RAV4 стал доступен в двух новых версиях

Напомним, прежде топовый RAV4 в исполнении "Престиж Safety" с набором систем Toyota Safety Sense, обеспечивающих активную безопасность, можно было купить только с 2,5-литровым силовым агрегатом.
Новые автомобили 04:39
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Общество

В ГД внесли законопроект о санкциях за призывы к отчуждению территорий

Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок к Конституции депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект о санкциях за призывы и действия по отчуждению территорий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:50
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Наука

Ученые РФ раскрыли механизм работы природного антибиотика

Будущее России. Национальные проекты 06:30
Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Evo-rus.com 02:35
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русском вчера в 14:55
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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
CT news вчера в 10:45
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Культура

Звезды мировой оперной и балетной сцены выступят в Севастополе

Звезды мировой оперной и балетной сцены выступят под открытым небом в рамках Международного фестиваля «Херсонес» в Севастополе.
Авторадио вчера в 05:49
Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
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Происшествия

В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске

РИА Новости 04:44
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Политика

Свидетель крушения Boeing MH17 даст показания в суде под присягой

Южный Федеральный 02:49
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Происшествия

Экс-боец Bellator скончался от ножевых ранений в свой юбилей

Спортсмена не стало, когда ему исполнилось 30 лет. По информации Evening Standard, у Шепарда обнаружены ножевые ранения.
Sport.ru 06:29
Общество

Названы регионы с наименьшим темпом прироста заболеваемости COVID-19

Наименьшие темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Северной Осетии и Севастополе.
RT на русском 03:58
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Политика

Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США

По словам главы Белого дома, Евросоюз создали для эксплуатации США в интересах Европы.
Evo-rus.com 03:31
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Политика

Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
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Общество

Bloomberg: Sony планирует вдвое увеличить производство Playstation 5

Производство игровой консоли Playstation 5 японской корпорации Sony будет удвоено, 15 июля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в корпорации.
ИА Красная Весна 04:04
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Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
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Политика

Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета 05:39
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Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
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