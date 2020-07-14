Энергетика

Live24Live24Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Предложение о повышении цен на газ поступило от Федеральной антимонопольной службы еще в апреле. Тогда подразумевалось, что стоимость ресурса будет индексирована на 3% с 1 июля. Чуть позже в СМИ появилась информация о решении «Газпрома» заморозить увеличение тарифов.
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Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления

Финмаркет14 июля в 11:23

«Газпром» окончательно решил повысить цены в России

Lenta.ru14 июля в 13:10

В России повысят цены на газ

URA.Ru14 июля в 12:01

«Газпром» повышает цену на газ для населения

Газета.Ruвчера в 03:10

«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято

ПРАЙМ14 июля в 11:21

Цены на газ проиндексируют в России

Народные новости14 июля в 10:59

«Газпром» официально подтвердил предстоящую индексацию цен на газ в России

Экономика сегодня14 июля в 10:54
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Спорт

Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси

16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru вчера в 04:32
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Политика

Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
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Шоу-бизнес

Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru 16:02
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Общество

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 16:15
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Кино

Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Телеканал 360° 09:29
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Технологии

Разработанная в США вакцина против коронавируса дала иммунный ответ

Экспериментальная вакцина против COVID-19, разработанная компанией из США Moderna, вызвала иммунный ответ у всех добровольцев, которые приняли участие в вакцинации.
Expert.ru вчера в 05:27
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Футбол

«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия 15:47
Политика

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле с США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — заявил министр.
Городовой 10:24
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Общество

Twitter блокирует пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней аккаунты

Компания Twitter в рамках борьбы с масштабным хакерским взломом решила заблокировать все аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение последних 30 дней.
RT на русском 15:55
3
Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru вчера в 01:40
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Общество

Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2

Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.
Коммерсантъ 13:04
Энергетика

Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК вчера в 11:22
Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве

На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости вчера в 17:17
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Единоборства

Россиянка Джоджуа впервые победила в UFC

Лиана Джоджуа, девушка-боец из РФ, смогла наконец-то одержать первую победу в рамках UFC. Ее соперницей была уроженка Румынии Диана Белбицэ.
Discover24 08:33
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Армия и оружие

«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения

По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета 08:27
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Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
1,4K
Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Российская газета вчера в 09:18
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Музыка

Hurts выпустили клип «Redemption»

Британский дуэт Hurts осчастливил своих поклонников. В ночь на 16 июля у группы вышел новый трек «Redemption» и видео на него.
Портал Субкультура 11:20
Политика

Германия обвинила Россию в агрессии

Крамп-Карренбауэр добавила, что немецким властям нужно донести до России позицию об обороноспособности государства и его способности защитить себя в случае необходимости.
URA.Ru 15:29
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Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
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Футбол

Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая

Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт вчера в 01:30
1
Армия и оружие

Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС

МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру 15:15
Происшествия

Вандалы обезглавили алюминиевую фигуру Дзюбы в Подольске

РИА Новости 09:12
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Игры

Microsoft остановила производство консолей Xbox One All-Digital Edition

Вашингтон, 16 июля 2020, 23:07 — REGNUM Компания Microsoft объявила об остановке производства консолей Xbox One X и Xbox One S в версии All-Digital Edition.
REGNUM 16:07
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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 15:55
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Кино

Режиссер «Константина» мечтает снять сиквел

Съемочная команда «Константина», в которую входит режиссер Фрэнсис Лоуренс, актер Киану Ривз и продюсер Акива Голдсман, по-прежнему хотят снять еще одну историю про борца с демонами.
ИА Красная Весна 10:25
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Здоровье

«Единая Россия» разрабатывает меры по увеличению доступности лекарств

Как пишет nashgorod.ru, проект закона о дистанционной продаже лекарств разрабатывался кабмином вплотную с «Единой Россией».
НовостиВолгограда.ру вчера в 13:29
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Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
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Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
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Футбол

Футболисты «Торино» разгромили «Дженоа» в матче чемпионата Италии

"Торино" на своем поле разгромил "Дженоа" в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Турине завершилась со счетом 3:0.
РИА Новости 15:47
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