Предложение о повышении цен на газ поступило от Федеральной антимонопольной службы еще в апреле. Тогда подразумевалось, что стоимость ресурса будет индексирована на 3% с 1 июля. Чуть позже в СМИ появилась информация о решении «Газпрома» заморозить увеличение тарифов.

Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

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