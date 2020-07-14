Энергетика
Live24Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Предложение о повышении цен на газ поступило от Федеральной антимонопольной службы еще в апреле. Тогда подразумевалось, что стоимость ресурса будет индексирована на 3% с 1 июля. Чуть позже в СМИ появилась информация о решении «Газпрома» заморозить увеличение тарифов.
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«Газпром» официально подтвердил предстоящую индексацию цен на газ в России
Экономика сегодня14 июля в 10:54
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
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Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
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Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК 12:56
Общество
Бывший российский губернатор купил коттедж стоимостью в 30 своих годовых зарплат
Бывший курганский губернатор Олег Богомолов в 2014 году купил коттедж с земельным участком в Москве, стоимость недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 11:01
Игры
В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями
Игроки, в одиночку или в компании товарищей, смогут исследовать их в поисках ресурсов и историй, однако суда окажутся не совсем заброшены — на некоторых из них из-за сбоя в работе местных систем, например, появилась новая форма жизни.
Игромания.ру 10:00
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На фото: Ирина Подносова Василий Нечаев и Олег Свириденко покидают должности заместителей председателя Верховного суда России.
Legal.Report 11:51
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Российская газета 09:10
Общество
Около 6 тыс. жителей Аляски выступили за сохранение памятника Баранову
Ситка, США, 14 июля 2020, 03:11 — REGNUM Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах собрал почти шесть тысяч подписей против предложения убрать из американского города Ситки (штат Аляска) памятник правителю Русской Америки Александру Баранову (1747−1819).
REGNUM 13 июля в 20:11
Космос
День 16 июля в истории
16 июля с космодрома Байконура была запущена ракета УР-500 в двухступенчатом варианте с научной космической станцией «Протон-1», название которой впоследствии закрепилось и за ракетой-носителем.
Парламентская газета вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Ольга Орлова до сих пор хранит в телефоне переписку с Жанной Фриске
Подруга Жанны Фриске – первая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова в эфире телеканала "Россия 1" признается: она до сих пор не может удалить из телефона ее номер и переписку.
Вести.Ru 07:50
Транспорт
Обязательные пломбы для крымских грузов отменены
Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ 14:16
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Футбол
Локомотив — ЦСКА 2:1
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев попал в стартовый состав армейцев на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива".
Газета.Ru 14:19
Общество
Москвичам рассказали, как записаться на ПЦР-тестирование
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве 16 июля открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию в поликлиниках.
Вечерняя Москва 11:18
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru 04:42
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
Здоровье
В Башкирии утвердили порядок выплат в 36 тыс. рублей
Стало известно, что глава Республики Башкортостан Радий Хабиров утвердил порядок субсидирования частных медицинских организаций из федерального бюджета.
ToDay News Ufa 09:58
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Политика
Глава РФПИ отверг обвинения в краже разработок вакцин у Великобритании
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отверг обвинения Лондона в попытке украсть данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 12:43
Происшествия
Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 14:09
Экономика
«Я варю пельмени и получаю дивиденды». Три акции с высокой доходностью
По результатам 2019 года компания суммарно выплатила ₽2045,22 на одну акцию.
РБК 14:23
Космос
Японский космический зонд доставит капсулу с астероида 6 декабря
Японский космический зонд «Хаябуса-2» доставит на Землю капсулу с пробами грунта астероида Рюгу 6 декабря этого года, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 14 июля в 01:31
Экономика
Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей
"Роснефть" отзывает иск к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель крупнейшей российской нефтяной компании.
РИА Новости 10:41
Армия и оружие
На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО
Военное дело 03:01