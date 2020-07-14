Энергетика

Live24Live24Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Предложение о повышении цен на газ поступило от Федеральной антимонопольной службы еще в апреле. Тогда подразумевалось, что стоимость ресурса будет индексирована на 3% с 1 июля. Чуть позже в СМИ появилась информация о решении «Газпрома» заморозить увеличение тарифов.
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