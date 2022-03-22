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«Газпром» опроверг информацию о национализации Великобританией Gazprom Energy

Сообщения о планах властей Великобритании национализировать британское подразделение «Газпрома» по розничным поставкам — Gazprom Energy — являются сенсационными, пишет ТАСС со ссылкой на опровержение компании.
Lenta.ru
Gazprom Energy находится в постоянном контакте с регулятором Ofgem, тот не принимал решения о введении специального режима управления или механизма гарантирующего поставщика (SOLR), прокомментировали в компании информацию.
Lenta.ru
В компании отметили, что являются одним из крупнейших участников газового рынка Британии.
News.ru
"Наши клиенты в Великобритании получают свой газ точно так же, как и от любого другого поставщика – через национальную газотранспортную сеть, которая принадлежит, управляется и эксплуатируется компанией National Grid", - пояснили в Gazprom Energy.
РИА Новости

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