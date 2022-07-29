Будьте в Плюсе

«Газпром» опубликовал переписку с Siemens о ремонте турбин «Северного потока»

Компания «Газпром» опубликовала часть переписки с партнёрами по вопросу турбин, а также документы по компрессорной станции «Портовая».
RT на русском
В открытый доступ компания разместила бумаги по компрессорной станции (КС) "Портовая", на которой установлены газоперекачивающие агрегаты компании Siemens Energy.
Газета.Ru
В одном из документов «Газпром» уведомляет ОАО «Газэнергосервис» и ООО «Сименс Энергетика» о запрете эксплуатации ГПА по результатам проверки Ростехнадзора.
Коммерсантъ
Ведомство указало, что продолжение работы неисправного оборудование влечет угрозу для жизни и здоровья персонала.
Lenta.ru

Подробнее о событии

«Газпром» опубликовал документы по состоянию двигателей для «Северного потока»
ТАСС15:06
Газпром опубликовал часть переписки с партнерами и документы по КС «Портовая»
РИА Новости15:22
«Газпром» опубликовал переписку с партнерами о ремонте турбин и документы по КС «Портовая»
Газета.Ru15:20
«Газпром» опубликовал часть переписки с Siemens о турбинах
Коммерсантъ15:31
Газпром представил часть переписки по вопросу возвращения турбины Siemens
Взгляд.ру14:48
«Газпром» опубликовал часть переписки с зарубежными партнерами по вопросу турбины
Lenta.ru14:12
«Газпром» опубликовал часть переписки с партнёрами по вопросу турбин
RT на русском14:03

Интересное

Forbes заявил о начале подготовки ЦБ к прекращению биржевых торгов долларом

ЦБ обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов.
Lenta.ru10:14

«Газпром» сообщил, что Siemens устранил не более четверти неисправностей на турбинах

Поставка турбины для газопровода "Северный поток" после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту, заявил замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов.
ТАСС12:42

Бывший командир «Азова» Билецкий объявил охоту на виновных в ударе по пленным в СИЗО

Бывший командир националистического полка «Азов» Андрей Билецкий объявил охоту на причастных к ракетному удару по СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР), где содержались пленные бойцы подразделения.
Lenta.ru10:11

Минобороны: украинское географическое судно «Шляхович» подорвалось на мине в устье Дуная

Малое географическое судно "Шляхович" государственной гидрографической службы Украины подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
РИА Новости15:11

Правительство выделило Минфину 200 млрд рублей на выплату пенсий

«Выделить в 2022 г. Минфину России для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование бюджетные ассигнования в размере 200 000 000 000 руб. из резервного фонда правительства», — говорится в документе.
Ведомости10:08

Госсекретарь США Блинкен сообщил о разговоре с главой МИД России Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провёл разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом информирует ТАСС.
RT на русском13:05

Захарова назвала протест Японии из-за военных учений России на Курилах неуместным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование Японии к России не проводить военных учений на Курильских островах, заявила, что в Токио с таким же успехом могли бы потребовать, чтобы солнце всходило на западе.
РИА Новости13:57

Полянский на заседании СБ ООН показал фото детей, убитых при обстрелах со стороны Украины

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский показал на заседании Совета безопасности фотографии детей, убитых при обстрелах со стороны украинских войск.
РИА Новости15:12

Минюст включил в список иноагентов Дмитрия Алешковского, Дмитрия Быкова и Евгению Альбац

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, трех человек, в том числе писателя Дмитрия Быкова, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости14:21

Science Advances: безопасная высота ныряния в воду не превышает восьми метров

Исследователи обнаружили, что при нырянии головой вперед неподготовленные дайверы могут получить травмы спинного мозга и шеи на высоте более восьми метров, при нырянии руками вперед – травмы ключицы на высоте более 12 метров, а при нырянии ногами вперед – травмы коленей на высоте более 15 метров.
FBM.ruвчера в 21:25