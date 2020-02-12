Экономика

DP.RUDP.RU«Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ

"Газпром межрегионгаз" составил список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января 2020 года. об этом сообщается на сайте компании. В список вошли организации с просроченной задолженностью на сумму более 10 млн рублей.
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В «Газпроме» составили список крупнейших должников за газ

Московский Комсомолец18:20

«Газпром» опубликовал список предприятий - должников за газ

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«Газпром» раскрыл список крупнейших предприятий-должников за газ

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РБК13:13

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В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Lenta.ru15:49

«Газпром» объявил крупнейших должников за газ в регионах России

ПРАЙМ11:01
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В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
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Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
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Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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