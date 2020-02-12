Экономика

DP.RUDP.RU«Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ

"Газпром межрегионгаз" составил список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января 2020 года. об этом сообщается на сайте компании. В список вошли организации с просроченной задолженностью на сумму более 10 млн рублей.
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В «Газпроме» составили список крупнейших должников за газ

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