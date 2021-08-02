Коммерсантъ«Газпром» опять не стал увеличивать транзит газа через Украину«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину на четвертый квартал, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP.Коммерсантъ«Газпром» также не стал бронировать мощности, предложенные в том же объеме на первые три квартала 2022 года.Аргументы и Факты«Газпром» не торопится наращивать поставки по транзитным маршрутам, несмотря на дефицит газа в Европе и рекордные цены на него.КомпанияО том, что холдинг не забронировал дополнительные мощности украинской ГТС, стало известно по итогам аукциона.ПолитРоссияЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Газета.RuНародные новостиЦарьградThe Moscow PostDP.RUИА Красная ВеснаПолитическая ЭкспертизаНовый ДеньФАНПолитРоссияНациональная служба новостейREGNUMПодробнее о событииУкраинский маршрут стал второстепенным для российского газаЭкономика сегоднявчера в 11:56«Газпром» не стал бронировать допмощности через Украину на IV кварталИнтерфаксвчера в 07:14«Газпром» не стал бронировать допмощности для транзита через Польшу и Украину в четвертом кварталеРИА Новостивчера в 07:34«Газпром» опять не стал увеличивать транзит газа через УкраинуКоммерсантъвчера в 07:17Цены на газ в Европе достигли $525 за тысячу кубов на фоне действий «Газпрома»ПРАЙМвчера в 10:26«Газпром» не забронировал допмощности Украины и Польши для транзита газаРоссийская газетавчера в 06:42«Газпром» отказался от транзитных мощностей Украины на четвертый кварталФАНвчера в 06:25Показать ещёОценить475Поделиться