Будьте в Плюсе

«Газпром» опять не стал увеличивать транзит газа через Украину

«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину на четвертый квартал, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP.
Коммерсантъ
«Газпром» также не стал бронировать мощности, предложенные в том же объеме на первые три квартала 2022 года.
Аргументы и Факты
«Газпром» не торопится наращивать поставки по транзитным маршрутам, несмотря на дефицит газа в Европе и рекордные цены на него.
Компания
О том, что холдинг не забронировал дополнительные мощности украинской ГТС, стало известно по итогам аукциона.
ПолитРоссия

Подробнее о событии

Украинский маршрут стал второстепенным для российского газа

Экономика сегоднявчера в 11:56

«Газпром» не стал бронировать допмощности через Украину на IV квартал

Интерфаксвчера в 07:14

«Газпром» не стал бронировать допмощности для транзита через Польшу и Украину в четвертом квартале

РИА Новостивчера в 07:34

«Газпром» опять не стал увеличивать транзит газа через Украину

Коммерсантъвчера в 07:17

Цены на газ в Европе достигли $525 за тысячу кубов на фоне действий «Газпрома»

ПРАЙМвчера в 10:26

«Газпром» не забронировал допмощности Украины и Польши для транзита газа

Российская газетавчера в 06:42

«Газпром» отказался от транзитных мощностей Украины на четвертый квартал

ФАНвчера в 06:25
Интересное

Мясо предложили обложить налогом

Введение налога на мясо заставит людей сократить его потребление, заявил BBC News основатель крупнейшего в мире производителя так называемого растительного мяса Beyond Meat Итан Браун.
Lenta.ruвчера в 12:29

Кудрин заявил, что бедность в России возможно снизить в два раза за счет адресных выплат

Кудрин добавил, что при использовании многофакторной модели бедности, которая подразумевает ограничение социальных выплат при наличии имущественной обеспеченности, подобные выплаты могли бы снизить бедность вдвое.
ТАСС17:09

США введут пошлины на импорт углеродистой стали из России, Украины и Южной Кореи

Министерство торговли США введет таможенные пошлины на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из Российской Федерации, Украины и Республики Корея.
ТАССвчера в 15:10