Энергетика
Аргументы и Факты«Газпром» оспорил решение суда о снижении цены поставок газа в Польшу
Сообщается, что правление PGNiG сегодня получило информацию о том, что «Газпром» подал в Стокгольмский апелляционный суд иск об отмене окончательного решения, вынесенного 30 марта Арбитражным судом. Речь идёт о деле, возбужденном PGNiG против «Газпрома» в отношении снижения контрактной цены на газ.
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Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Армия и оружие
Армия Хафтара покинула свои позиции в Триполи
Известия вчера в 15:57
Общество
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:49
Авто
ГАЗ может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia
Как известно, ГАЗ на своей производственной площадке выпускает автомобили Skoda, поэтому наладить выпуск новой «Волги», которая могла быть унифицирована с Skoda Octavia с удлиненной колёсной базой, особого труда не составило.
Tvoe-avto.com 04:10
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Роль Хюррем в «Великолепном веке» должна была сыграть другая актриса
Турецкая и немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая известность далеко за пределами своей родины благодаря роли Хюррем (Роксоланы), наложницы султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", как оказалось, не была главным претендентом на эту роль.
Российская газета 05:45
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Футбол
Новым главным тренером «Енисея» станет Тарханов
Напомним, что 29 мая "Енисей" объявил об уходе Юрия Газзаева.
Soccer.ru 02 июня в 15:02
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Происшествия
Почему дизельное топливо затопило Арктику
Ведомости вчера в 16:13
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км
В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Интернет
Вышло обновление Telegram 6.2 с редактором видео
Напомним, в России Telegram заблокирован с апреля 2018 года.
MobiDevices 03:47
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
Общество
Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей
Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
Политика
Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧП в Норильске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что негодование российского лидера Владимира Путина на совещании по ЧП в Норильске было связано с тем, что его поздно проинформировали о произошедшем.
Lenta.ru 06:20
Общество
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Почему Прохоров продал долю в "Норникеле" Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле.
РБК 04:41
Армия и оружие
На Украине ввели натовские воинские звания
Парламент Украины принял закон, который устанавливает новые воинские звания высшего офицерского состава.
Русская Планета 06:14
Культура
Столичные кинокомпании представят новинки на международном фестивале
С 8 по 15 июня состоится международный онлайн-фестиваль российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 03:05
Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
Общество
Где выявлен коронавирус в Самарской области 5 июня
Еще у 17 человек выявили коронавирус при профосмотре, они не жаловались на симптомы болезни. Один заболевший недавно прибыл из Абхазии.
SamRU.ru 05:54
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Общество
Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Тимати предлагал деньги продюсеру «Фабрики звезд» Лине Арифулиной
Бывало, что Тимур подходил к продюсеру и предлагал Лине деньги, чтобы на них поставит свой номер.
Bimru.ru 03:02
Хоккей
Брагин возглавил сборную России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила о назначении Валерия Брагина главным тренером основной сборной страны по хоккею.
RT на русском 02:24
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском вчера в 15:56