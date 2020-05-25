На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Транспорт «Аэрофлот» начал выдавать ваучеры за неиспользованные билеты Авиакомпания «Аэрофлот» начала оформлять электронные ваучеры за билеты, не использованные из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 805

Происшествия Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.

Общество В России у кошки обнаружили коронавирус Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя инфекционного заболевания COVID-19, животное помещено на карантин, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).

Политика Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM). 134

Гаджеты Apple передумала выпускать iPhone 12 с разъёмом USB-C Руководство Apple даже поручило задание инженерам компании: сделать два прототипа нового iPhone. Один с с USB-C, а другой с Lightning.

Космос Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая. 4

Футбол Минздрав Украины разрешил возобновить футбольные матчи с 30 мая Минздрав Украины разрешил возобновить футбольные матчи с 30 мая, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Общество Минздрав Испании скорректировал данные о жертвах коронавируса Министерство здравоохранения Испании скорректировало статистику, касающуюся числа жертв коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США МИД прокомментировал и заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что для наведения своего высокоточного оружия Россия якобы осуществляет с воздуха аэросъемку "критической инфраструктуры" США и стран ЕС.

Здоровье Куйвашева спросили: «Когда вы поймете, что ваши ограничения бесполезны?» Что ответил губернатор Губернатор Евгений Куйвашев в Instagram ответил подписчику, который заявил, что от ограничений нет толку, и потребовал отказаться от особых мер по борьбе с коронавирусом.

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 176

Футбол Новым президентом ФК «Торпедо» станет Денис Маслов Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом клуба.

Авто В Беларуси появились первые кроссоверы Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro по сути является новым поколением Geely Atlas, у которого изменилась внешность, салон и список доступного оборудования.