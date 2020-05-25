Энергетика
Lenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу
На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Транспорт
«Аэрофлот» начал выдавать ваучеры за неиспользованные билеты
Авиакомпания «Аэрофлот» начала оформлять электронные ваучеры за билеты, не использованные из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12:13
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 08:05
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке
Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.
РБК 12:24
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя инфекционного заболевания COVID-19, животное помещено на карантин, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).
РИА Новости 12:01
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как долго продлится масочный режим
Масочный режим в России продлится минимум один-два месяца. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Клопс вчера в 10:13
Политика
Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами
Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.
News.ru 09:38
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Авто
ГАЗ-3103. Очень красивая «Волга», которая в серию так и не пошла
Новое поколение снятой с производства ГАЗ-3105 завод впервые представил в далёком 1998 году.
Российская газета 01:30
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Общество
Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен
Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily 08:10
Гаджеты
Apple передумала выпускать iPhone 12 с разъёмом USB-C
Руководство Apple даже поручило задание инженерам компании: сделать два прототипа нового iPhone. Один с с USB-C, а другой с Lightning.
Ореанда-Новости 12:00
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Космос
Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon
Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС вчера в 05:51
Футбол
Минздрав Украины разрешил возобновить футбольные матчи с 30 мая
Минздрав Украины разрешил возобновить футбольные матчи с 30 мая, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
РИА Новости 11:16
Общество
Минздрав Испании скорректировал данные о жертвах коронавируса
Министерство здравоохранения Испании скорректировало статистику, касающуюся числа жертв коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:11
Политика
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
МИД прокомментировал и заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что для наведения своего высокоточного оружия Россия якобы осуществляет с воздуха аэросъемку "критической инфраструктуры" США и стран ЕС.
Российская газета 11:59
Здоровье
Куйвашева спросили: «Когда вы поймете, что ваши ограничения бесполезны?» Что ответил губернатор
Губернатор Евгений Куйвашев в Instagram ответил подписчику, который заявил, что от ограничений нет толку, и потребовал отказаться от особых мер по борьбе с коронавирусом.
Екатеринбург Онлайн 09:45
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Футбол
Новым президентом ФК «Торпедо» станет Денис Маслов
Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом клуба.
RT на русском 04:25
Гаджеты
Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S
NewInform вчера в 10:22
Кино
27 мая выйдет трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор»
Завтра пройдет прямой эфир, на котором будет представлен 1-й трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».
Родной город 05:34
Шоу-бизнес
«Голову скружит»: Ирина Шейк показала грудь в прозрачном бюстгальтере
На кадрах супермодель позирует перед объективом камеры в прозрачном бюстгальтере, демонстрирующем ее грудь.
VSE42.RU 01:35
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
Культура
Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1
История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда 24 мая в 23:50
Авто
В Беларуси появились первые кроссоверы Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro по сути является новым поколением Geely Atlas, у которого изменилась внешность, салон и список доступного оборудования.
Tvoe-avto.com 10:57
Общество
Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные
Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Известия 04:31
Происшествия
В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона
В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона.
Lenta.ru 07:35