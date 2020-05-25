Энергетика
Lenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу
На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 24 мая в 21:18
Общество
В Киеве ГБР проводит обыск в музее, где выставлены картины Порошенко
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины пришли с обыском в киевский музей имени Ивана Гончара, где выставлены картины, проходящие по делу о контрабанде, в котором фигурирует бывший президент Петр Порошенко.
РИА Новости 11:01
Хоккей
Сергей Мозякин подписал новый контракт с «Металлургом»
Во вторник, 26 мая, пресс-служба «Металлурга» сообщила о подписании контракта со своим капитаном Сергеем Мозякиным.
ГЛАС.RU 08:57
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Общество
Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время власти города планируют дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Политика
Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами
Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.
News.ru 09:38
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Экономика
Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии
Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
Шоу-бизнес
Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения
Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
Культура
Александр Петров снялся в новой рекламе и опозорился
Pravda.Ru 11:31
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся культурный центр
В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Авто
На авторынке России появится новый бренд CheryExeed
Ожидается, что первым экземпляром нового бренда станет новый ТХL. На следующий год планируется выход нового кроссовера XV.
RuNews24.ru 04:27
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Наука
Ученые в одну базу собрали данные о симбиозе растений и грибов
Почти все сосудистые растения в своих корнях имеют связь с грибком. Это позволяет им из почвы получать питательные вещества.
Goroday.ru 04:38
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали в Москве
Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан в центре Москвы за пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 11:19
Космос
Астрономы зарегистрировали мерцание черной дыры в центре Млечного пути
Астрономы зарегистрировали квазипериодические мерцания Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути.
N+1 07:46
Общество
В России на карантин поместили кошку, у которой нашли коронавирус
У пятилетней кошки из России нашли коронавирус, анализы показали положительный результат на наличие вируса, животное поместили на карантин, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РЕН ТВ 11:58
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Общество
Доказана эффективность популярного способа профилактики Covid-19
Ученые доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Gazeta.SPb вчера в 09:07
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Здоровье
Украинцам пообещали ослабить карантин с 1 июня
Украинцы смогут также посещать образовательные занятия в группах не более десяти человек.
Lenta.ru 03:00
Киберспорт
10 сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год
Канал FX решил не рисковать и перенёс релиз 10 сезона «Американской истории ужасов» на 2021 год.
Игромания.ру 11:18
Автоспорт
В Audi отстранили Абта от всех соревнований
The Race пишет, что Даниэль Абт отстранен командой Audi от всех соревнований, кроме того, начат процесс его увольнения из команды из-за нарушения критериев соответствия стандартам.
F1news.ru 07:35
Происшествия
Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте
В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 11:51
Футбол
Торбинский рассказал, почему решил переехать в США
Vprognoze.ru 02:55