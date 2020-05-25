Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу

На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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«Газпром» продолжает использовать газопровод «Ямал - Европа» для транзита газа

ТАСС11:49

Эксперт объяснил решение «Газпрома» остановить транзит газа через Польшу

РИА Новости11:13

Польский участок газопровода «Ямал – Европа» перестал работать круглосуточно

Взгляд.ру10:37

Польский участок «Ямала – Европы» работает с перерывами

ПРАЙМ10:13

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Интерфакс04:13

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью прекратился

Росбалт04:42

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ05:33
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
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Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 24 мая в 21:18
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Общество

В Киеве ГБР проводит обыск в музее, где выставлены картины Порошенко

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины пришли с обыском в киевский музей имени Ивана Гончара, где выставлены картины, проходящие по делу о контрабанде, в котором фигурирует бывший президент Петр Порошенко.
РИА Новости 11:01
Хоккей

Сергей Мозякин подписал новый контракт с «Металлургом»

Во вторник, 26 мая, пресс-служба «Металлурга» сообщила о подписании контракта со своим капитаном Сергеем Мозякиным.
ГЛАС.RU 08:57
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Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
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Общество

Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время власти города планируют дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
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Политика

Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами

Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.
News.ru 09:38
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
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Экономика

Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии

Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
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Шоу-бизнес

Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения

Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
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Культура

Александр Петров снялся в новой рекламе и опозорился

Pravda.Ru 11:31
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся культурный центр

В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

РБК 11:08
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Происшествия

Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки

Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
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Авто

На авторынке России появится новый бренд CheryExeed

Ожидается, что первым экземпляром нового бренда станет новый ТХL. На следующий год планируется выход нового кроссовера XV.
RuNews24.ru 04:27
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Фигурное катание

Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

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Наука

Ученые в одну базу собрали данные о симбиозе растений и грибов

Почти все сосудистые растения в своих корнях имеют связь с грибком. Это позволяет им из почвы получать питательные вещества.
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Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
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Происшествия

Журналиста Илью Азара задержали в Москве

Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан в центре Москвы за пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков.
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Астрономы зарегистрировали мерцание черной дыры в центре Млечного пути

Астрономы зарегистрировали квазипериодические мерцания Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути.
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Общество

В России на карантин поместили кошку, у которой нашли коронавирус

У пятилетней кошки из России нашли коронавирус, анализы показали положительный результат на наличие вируса, животное поместили на карантин, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
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Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
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Общество

Доказана эффективность популярного способа профилактики Covid-19

Ученые доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
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Происшествия

В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ

Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
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Здоровье

Украинцам пообещали ослабить карантин с 1 июня

Украинцы смогут также посещать образовательные занятия в группах не более десяти человек.
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Киберспорт

10 сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год

Канал FX решил не рисковать и перенёс релиз 10 сезона «Американской истории ужасов» на 2021 год.
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Автоспорт

В Audi отстранили Абта от всех соревнований

The Race пишет, что Даниэль Абт отстранен командой Audi от всех соревнований, кроме того, начат процесс его увольнения из команды из-за нарушения критериев соответствия стандартам.
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Происшествия

Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте

В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Футбол

Торбинский рассказал, почему решил переехать в США

Vprognoze.ru 02:55
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