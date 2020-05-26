В мае среднесуточный транзит через Украину достиг 150 миллионов кубометров, хотя, согласно договору, необходимо платить за объем 178 миллионов кубометров.

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Единоборства Стал известен соперник россиянина Яна в титульном поединке UFC Стал известен соперник российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна в титульном поединке за вакантный чемпионский пояс в легчайшем весе.

Политика Путин приказал провести парад Победы 24 июня Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. 6,1K

Футбол Экс-глава селекционного отдела ЦСКА объяснил срыв трансфера Соболева Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, почему клуб не подписал контракт с нападающим Александром Соболевым.

Общество В Москве с 1 июня вводится «Прогулочный режим» Как писал сайт kp.ru, Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 14 июня, но в порядке эксперимента в столице вводится «Прогулочный режим» на две недели, с 1 по 14 июня, с определенными ограничениями. 1,2K

Единоборства Тайсон разорвал на себе футболку и устроил массовую драку на рестлинг-шоу После взаимных оскорблений и дуэли взглядов Тайсон разорвал на себе футболку и бросился на рестлера, бывшего чемпиона World Wrestling Entertainment (WWE) Криса Джерико.

Авто На производство новой Lada Niva выделят деньги из бюджета Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений. 1

Здоровье На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки. 494

Хоккей ЦСКА и СКА крутятся как могут, «Спартак» и «Динамо» готовы их подвинуть, «Торпедо» в своем репертуаре ЦСКА ищет, куда пристроить оставшихся лидеров В самой неловкой ситуации, как и ожидалось, оказался московский ЦСКА, который до введения потолка превышал его более чем в два раза.

Технологии Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.

Космос США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. 1,2K

Технологии Microsoft выпустила обновление для Windows 10 Американская корпорация Microsoft в четверг представила обновление операционной системы Windows 10, которое получило название Windows 10 May 2020 Update. 235

Политика Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение В случае с НАО и Архангельской областью было бы разумно свернуть проект, «как до этого гасили во всех случаях идеи объединения Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами», считает эксперт: «Если только не возникнет желания отомстить». 1

Здоровье Карантин сняли в рабочем поселке Тумботино Напомним, за последнюю неделю карантин был снят в поселке Гремячево, р.п. Мухтолово и селе Починки.

Армия и оружие Минобороны получило партию модернизированных минометов «Сани» Партия модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А "Сани" отправлена Минобороны РФ с ЦНИИ "Буревестник".

Кино Apple примет участие в создании нового фильма Скорсезе с Ди Каприо Новый фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" с участием Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро будут транслировать на видеосервисе Apple TV+, принадлежащем корпорации Apple, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Политика Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство. 190