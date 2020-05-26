Энергетика
Evo-rus.com«Газпром» остался без транзита через Польшу
В мае среднесуточный транзит через Украину достиг 150 миллионов кубометров, хотя, согласно договору, необходимо платить за объем 178 миллионов кубометров.
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Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Известия вчера в 18:34
Единоборства
Стал известен соперник россиянина Яна в титульном поединке UFC
Стал известен соперник российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна в титульном поединке за вакантный чемпионский пояс в легчайшем весе.
Lenta.ru 02:23
Биатлон
Объявлен тренерский штаб сборной России по биатлону
В среду, 27 мая, СБР утвердила новый состав национальной команды страны.
Sport.ru вчера в 13:14
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Футбол
Экс-глава селекционного отдела ЦСКА объяснил срыв трансфера Соболева
Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, почему клуб не подписал контракт с нападающим Александром Соболевым.
Матч ТВ 02:58
Общество
В Москве с 1 июня вводится «Прогулочный режим»
Как писал сайт kp.ru, Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 14 июня, но в порядке эксперимента в столице вводится «Прогулочный режим» на две недели, с 1 по 14 июня, с определенными ограничениями.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Игры
Ubisoft бесплатно раздает Far Cry 5 на выходные
Игра Far Cry 5 стала временно бесплатной в рамках акции Ubisoft «бесплатные выходные».
NewInform 02:30
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru вчера в 06:36
Единоборства
Тайсон разорвал на себе футболку и устроил массовую драку на рестлинг-шоу
После взаимных оскорблений и дуэли взглядов Тайсон разорвал на себе футболку и бросился на рестлера, бывшего чемпиона World Wrestling Entertainment (WWE) Криса Джерико.
Lenta.ru 03:58
Хоккей
КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября
«Предварительная дата начала сезона КХЛ 2020/2021 – 2 сентября 2020 года».
SM News вчера в 10:51
Авто
На производство новой Lada Niva выделят деньги из бюджета
Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений.
Тарантас Ньюс 26 мая в 03:05
Здоровье
На Кубани за сутки выявлено 76 новых случаев коронавируса
Всего в России за сутки зарегистрировано 8371 новый случай коронавируса. Число заболевших в стране превысило 379 тыс. человек.
Краснодарские известия 04:13
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек
Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM 03:49
Хоккей
ЦСКА и СКА крутятся как могут, «Спартак» и «Динамо» готовы их подвинуть, «Торпедо» в своем репертуаре
ЦСКА ищет, куда пристроить оставшихся лидеров В самой неловкой ситуации, как и ожидалось, оказался московский ЦСКА, который до введения потолка превышал его более чем в два раза.
Реальное время вчера в 00:00
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Технологии
Microsoft выпустила обновление для Windows 10
Американская корпорация Microsoft в четверг представила обновление операционной системы Windows 10, которое получило название Windows 10 May 2020 Update.
ТАСС 03:56
Музыка
Названы фавориты отмененного конкурса «Евровидение-2020»
NewInform 03:48
Кино
Неприличный жест и супергерои на свежих постерах второго сезона «Пацанов»
Киноафиша России 03:09
Политика
Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение
В случае с НАО и Архангельской областью было бы разумно свернуть проект, «как до этого гасили во всех случаях идеи объединения Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами», считает эксперт: «Если только не возникнет желания отомстить».
Ведомости вчера в 17:12
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Здоровье
Карантин сняли в рабочем поселке Тумботино
Напомним, за последнюю неделю карантин был снят в поселке Гремячево, р.п. Мухтолово и селе Починки.
Newsroom24 03:13
Общество
В России за сутки выявили 8371 случай заражения коронавирусом
Москва, 28 мая 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлен 8371 носитель коронавируса.
REGNUM 03:46
Армия и оружие
Минобороны получило партию модернизированных минометов «Сани»
Партия модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А "Сани" отправлена Минобороны РФ с ЦНИИ "Буревестник".
Российская газета 03:07
Кино
Apple примет участие в создании нового фильма Скорсезе с Ди Каприо
Новый фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" с участием Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро будут транслировать на видеосервисе Apple TV+, принадлежащем корпорации Apple, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Интерфакс 03:51
Игры
У «Sony PlayStation» обновился официальный сайт
ГЛАС.RU вчера в 13:14
Политика
Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс
Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство.
Известия вчера в 17:05
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Происшествия
На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины
На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.
КП - Калининград 03:21