Энергетика
RT на русскомТранзит российского газа через Польшу в Германию остановлен
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов. Сообщается, что по итогам прошедшего аукциона польский участок трубы забронирован во вторник, 26 мая, всего на 3,7%.
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с чего всё началось
А по факту с начала дня воскресенья из магистрали "Ямал-Европа" в Германию попадает объем примерно в одну сотую от пропускной способности трубы.Интерфаксвчера в 09:06
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Компания уже воспользовалась мерами государственной поддержки, которые предлагает региональное правительство.
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Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
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Несколько месяцев в соцсетях не утихает тема о разводе Джигана и Оксаны Самойловой. Ещё недавно у них появился четвертый ребенок.
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В Петербурге разрешили возобновить киносъемки
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу дало положительное заключение на возобновление кино- и видеосъемок для групп численностью до 50 человек, сообщила пресс-служба Смольного во вторник.
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Армия и оружие
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В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
Футбол
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«Манчестер Сити» определился с заменой для нападающего Лероя Сане, который, скорее всего, перейдёт в «Баварию» в летнее трансферное окно.Daily Mail сообщает, что «горожане» предпримут попытку заполучить форварда «Байера» Леона Бэйли.
Soccer.ru 03:11
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
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В России появится автомобильный бренд CheryExeed
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РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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В Петербурге обрушились четыре балкона на жилом доме
РИА Новости 05:06
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СМИ рассказали о защите российских двигателей от копирования
Российские авиационные двигатели защищены от копирования очень продуманным механизмом, сообщает издание «ПолитРоссия» со ссылкой на вьетнамский информационный портал Soha.
NewInform 03:58
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Общество
Умер китайский «король» казино Стэнли Хо
Основатель индустрии игорного бизнеса в Макао миллиардер Стэнли Хо скончался на 99-м году жизни.
RT на русском 02:46
Шоу-бизнес
Переживший пять лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
Мать звезды сериалов «Студенты», «Клуб», «Дочки-матери» Алексея Янина, Ольга Андреевна, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о состоянии сына.
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Общество
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Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Известия 04:04
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru 24 мая в 23:21
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Новый Kia Rio получил гибридные силовые установки
Kia Rio был обновлён в 2020 году, получив перемены в стиле и новые двигатели EcoDynamics +.
32CARS.ru 03:32
Футбол
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Все про Спорт ру вчера в 10:19
Общество
Глава Минстроя Якушев вышел на работу после коронавируса
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев вышел на работу после лечения от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя.
РИА Новости 04:14
Транспорт
РЖД возвращают отмененные из-за коронавируса поезда
РЖД начали возвращать в график поезда дальнего следования, которые ранее были отменены из-за снижения пассажиропотока в связи с COVID-19.
Профиль 04:42
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году.
Газета.Ru 04:53
Фигурное катание
Трусова прокомментировала третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова отреагировала на третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса.
Матч ТВ 03:10
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
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Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Гаджеты
Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S
NewInform вчера в 10:22
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Воронежской области
Известия вчера в 18:30
Общество
Черногория временно отказалась принимать российских туристов
Черногория ослабила введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов, однако временно не будет принимать путешественников из России из-за «более сложной эпидемиологической ситуации», заявил премьер-министр балканской страны Душко Маркович.
ФАН вчера в 19:39