Энергетика
Lenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу
На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
Bimru.ru вчера в 06:48
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
Общество
Коронавирус в Югре: 102 новых случая, выздоровели 579 югорчан
1670 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 24 мая.
Открытый регион - Югра 24 мая в 06:33
Общество
В России призвали воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
Армия и оружие
НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии
В Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.
РБК 03:04
Авто
В России появится автомобильный бренд CheryExeed
Автоновости дня вчера в 08:07
Общество
Фирмы сбежавшего из России сотрудника ФБК задолжали Англии £2,8 млн
Фирмы исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией* Владимира Ашуркова, которые находятся в Лондоне, задолжали около 2,8 миллиона евро.
Телеканал 360° 04:27
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Общество
В РФ за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
Москва, 26 мая 2020, 10:44 — REGNUM За последние сутки в России выявлено 8915 случаев заражения короанвирусом.
REGNUM 03:44
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 24 мая в 07:01
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ 24 мая в 15:49
Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
РИА Новости 24 мая в 23:46
Политика
Украина захотела «выбить» Россию из космических программ США
Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".
РИА Новости вчера в 15:37
Происшествия
В Минобороны рассказали о жесткой посадке Ми-8 на Чукотке
Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что жертвами жесткой посадки Ми-8 в Анадыре стали четыре человека.
РИА Новости 00:02
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза вчера в 02:32
Здоровье
Уровень сахара снижают некоторые травы
Соловей.Инфо 24 мая в 04:46
Общество
Глава Минстроя Якушев вышел на работу после коронавируса
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев вышел на работу после лечения от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя.
РИА Новости 04:14
Кино
Фильм «Сияние» Стэнли Кубрика стал лучшей экранизацией Стивена Кинга
Лучшей в истории экранизацией американского писателя Стивена Кинга стал фильм «Сияние», снятый Стэнли Кубриком.
Невские Новости 24 мая в 08:42
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
Транспорт
РЖД вновь продлили временный график «Сапсанов»
Временный график движения поездов «Сапсан» продлевается до 23 июня, при этом количество рейсов будет увеличено почти в два раза.
Известия 03:02
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Игры
Chernobylite теперь поддерживает DirectX 12
Четвертое (из восьми запланированных) крупное обновление для симулятора выживания Chernobylite получило Web of lies, и оно включает новую локацию – центральный район Припяти с площадью Ленина, гостиницами и парком аттракционов, четыре новых квеста, нового сюжетного персонажа, а также поддержку API DirectX 12 и технологии FidelityFX.
Srnsk 04:38
Политика
Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39
Происшествия
В Кронштадте полиция ищет вандалов, пожаривших шашлыки на Вечном огне
Полиция Петербурга устанавливает личности нескольких молодых людей, которые накануне пожарили шашлыки на Вечном огне над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 03:59
Происшествия
В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке
Спасатели нашли на берегу реки в Оренбургской области тело пропавшего трехлетнего мальчика, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "ОренСпас".
РИА Новости 03:47
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12