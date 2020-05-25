Энергетика
РБКТранзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные немецкой компании Gascade. Поставки газа на пункте Мальнов на границе между Польшей и Германией начали постепенно снижаться с 23 мая.
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Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Происшествия
В доме ветеранов под Орлом зафиксирована вспышка коронавируса
В Крупышенском доме ветеранов в Дмитровском районе Орловской области коронавирусной инфекцией заразились 22 постояльца учреждения и четыре работника.
Вечерний Орел 07:24
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
Здоровье
В Башкирии заразились коронавирусом свыше 300 медицинских работников
Уфа, 26 мая 2020, 13:43 — REGNUM Свыше 300 медицинских работников заразились коронавирусом в Башкирии.
REGNUM 06:43
Культура
В новом анимационном клипе Баскова «Зараза» идет реклама презервативов
REGNUM вчера в 12:05
Здоровье
На Среднем Урале подтвердили 171 новый случай COVID-19
Екатеринбург, 23 мая 2020, 14:33 — REGNUM В Свердловской области за сутки подтверждён 171 случай заражения коронавирусом.
REGNUM 23 мая в 07:33
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России.
Газета.Ru 04:26
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Бойфренд Бузовой купил автомобиль за 10 миллионов
Родной город 06:01
Киберспорт
Epic Games «оштрафовала» датамайнера Fortnite на 2 млрд V-Bucks — это более 1 млрд рублей
Компания Epic Games, разработчик Unreal Engine и Epic Games Store, а также разработчики Fortnite, повесили на датамайнера Lucas7yoshi внутриигровую задолженность в 2 млрд V-Bucks.
Чемпионат 07:40
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Общество
Черногория временно отказалась принимать российских туристов
Черногория ослабила введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов, однако временно не будет принимать путешественников из России из-за «более сложной эпидемиологической ситуации», заявил премьер-министр балканской страны Душко Маркович.
ФАН вчера в 19:39
Фигурное катание
Фигуристка Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского одиночного фигурного катания четверного флипа, сообщается на сайте премии.
Rambler News Service вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН 24 мая в 19:46
Шоу-бизнес
Шнуров показал угрозы от Пригожина
Lenta.ru 05:22
Общество
В Риме вводят штрафы для тех, кто бросает маски и перчатки на улицах
Штрафы от €25 до €500 вводятся в Риме для тех, кто бросает медицинские маски и перчатки на улицах, в парках, на площадях.
ТАСС 06:09
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Здоровье
В Японии предупредили родителей об опасности масок для детей
Маска может вызвать осложнения, вплоть до асфиксии. Кроме того, маска вызывает перегрев и усиливает нагрузку на сердце малыша.
МедиаКорСеть 06:57
Общество
В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу
Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
Московский Комсомолец вчера в 22:00
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Шоу-бизнес
Софья Эрнст родила Константину Эрнсту третьего ребенка
Сегодня в телеграм-канале "Героиня Татлера" появилось сообщение источников, близких к звездной семье, о том, что Софья родила сына.
Paparazzi.ru вчера в 15:41
Политика
Порошенко не пришел на допрос по делу о контрабанде картин
Petro Poroshenko / Globallookpress Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
РЕН ТВ 06:39
Политика
Песков ответил на вопрос о дате парада Победы
Решение о проведении парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию примет Владимир Путин на основе всех сводных данных по коронавирусу, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:54
Происшествия
В центре Петербурга обрушились четыре балкона жилого дома
С фасада шестиэтажного дома в центре Санкт-Петербурга, обрушились четыре балкона.
Коммерсантъ 06:31
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58