Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу

На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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«Газпром» остановил транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа»

РИА Новости05:23

Транзит газа из России через Польшу в Германию остановлен

ТАСС04:10

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью прекратился

Росбалт04:42

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ05:33

Транзит российского газа в Европу через Польшу остановлен

Взгляд.ру04:22

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Интерфакс04:13

Прокачка по газопроводу «Ямал-Европа» сократилась из-за слабого спроса

ПРАЙМ03:45
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Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
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Общество

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Познер заявил, что США находятся на грани гражданской войны

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В параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня, примет участие президент Молдавии Игорь Додон.
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Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

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Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений

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На месте посвящённого Иосифу Бродскому граффити, которое было закрашено в понедельник, появились стихи.
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Автоспорт

В Audi отстранили Абта от всех соревнований

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