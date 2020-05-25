Энергетика
Lenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу
На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Армия и оружие
США сообщили о переброске в Ливию МиГ-29, Су-35 и Су-24 ВКС России
Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил (ВКС).
Lenta.ru 07:39
Здоровье
В Минздраве рассказали об умерших из-за коронавируса медиках
Директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России Людмила Летникова рассказала об умерших из-за коронавирусной инфекции COVID-19 медиках.
RT на русском 09:18
Авто
Renault и Nissan могут сократить расходы на 5 млрд долларов
Французский Renault и японский Nissan, входящие в альянс Renault-Nissan, на этой неделе объявят о дополнительном сокращении расходов более чем на 5 млрд долларов.
Автоновости дня вчера в 03:13
Политика
Минкомсвязь не поддержала разблокировку Telegram
Ранее депутаты Государственной думы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о разблокировке Telegram в связи с тем, что мессенджер используется государственными органами для распространения официальной информации о ситуации с СOVID-19 в стране и направили документ премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, а также в Минкомсвязи.
Вести.Ru 09:03
Армия и оружие
В Крыму построят универсальные десантные корабли
Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны России подписало с керченским судостроительным заводом «Залив» контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев УДК.
Военное дело 07:31
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Политика
Путин проведет рабочую встречу с главой Брянской области
Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник рабочую встречу по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:49
Футбол
Гендиректор «Уфы» прокомментировал возможную продажу клуба
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов отреагировал на появившуюся информацию о возможной продаже клуба зарубежным инвесторам.
RT на русском 09:25
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 24 мая в 21:18
Политика
Суд Киева заочно арестовал экс-министра обороны Украины
Печерский районный суд Киева заочно взял под стражу бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о стрельбе на Майдане в 2014 году.
News.ru 08:58
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали осквернителя Вечного огня
Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, осквернившего памятник культурного наследия «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов» в Кронштадте.
RT на русском 06:52
Здоровье
Врач-офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение
По словам Шиловой, негативное влияние на работу зрительной системы может оказывать китайский препарат Гидроксихлорохин, применение которого Минздрав РФ одобрил 18 апреля.
Говорит Москва 08:27
Политика
Путин заявил о пройденном в России пике коронавируса
Специалисты считают пройденным пик коронавируса в России, заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.
Ведомости 08:18
Финансы
Объем ввезенных в страну наличных долларов оказался рекордным
В марте в связи с пандемией коронавируса и падением финансовых рынков российские банки ввезли в страну рекордные $4,95 млрд и €1,13 млрд в наличной форме.
Газета.Ru 02:05
Политика
Познер заявил, что США находятся на грани гражданской войны
Телеведущий Владимир Познер высказал свою обеспокоенность политической обстановкой в США, заявив, что эта страна оказалась на пороге гражданской войны.
Ридус 08:59
Политика
На парад Победы в Москве приедет президент Молдавии
В параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня, примет участие президент Молдавии Игорь Додон.
Вестник Кавказа 09:17
Наука
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Исследователи предупреждают о необходимости учитывать данные способы заражения и напоминают, что передача SARS таким образом привела к вспышке вируса в 2003 году, когда в жилом комплексе в Гонконге в связи с проблемами в работе канализации оказались инфицированы сотни людей.
РИА Новости 08:13
Футбол
В чемпионате Фарерских островов игрок забил 4 мяча за 14 минут
ГЛАС.RU 24 мая в 22:46
Общество
«Если вошел к тебе танк»: Кикабидзе высказался о России
Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube заявил, что поедет на гастроли в Российскую Федерацию, если политика страны изменится, и высказался о российском лидере Владимире Путине.
Московский Комсомолец 04:42
Экономика
МТС ухудшила прогноз результатов за 2020 год
По итогам первого квартала выручка МТС выросла на 8,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 119,6 млрд руб. Рост обусловлен "высокими операционными показателями телекоммуникационного бизнеса группы, а также вкладом выручки МТС Банка, выручкой от продаж программного обеспечения и результатами розничной сети МТС", отмечается в сообщении компании.
РБК 09:24
Общество
Взяв чек 2007-го, блогер пошел в магазин, купил то же самое и удивился
Видеоблогер Руслан Усачев решил узнать, насколько действительно изменились цены в России за последние годы - для этого он использовал чек, сохранённый с первой крупной вечеринки, которую устраивал в 2007-м году.
Anews 05:53
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Общество
Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время власти города планируют дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Происшествия
Стала известна личность убившего заложницу с Кубы в Москве
25 мая сообщалось, что кубинку Лоурен Моралес Фернандес взяли в плен 19 мая, удерживали в квартире жилого дома, расположенного в районе Фили-Давыдково, требуя выкуп, а затем убили.
Lenta.ru 04:06
Общество
На месте закрашенного портрета Бродского появились стихи
На месте посвящённого Иосифу Бродскому граффити, которое было закрашено в понедельник, появились стихи.
DP.RU 01:57
Автоспорт
В Audi отстранили Абта от всех соревнований
The Race пишет, что Даниэль Абт отстранен командой Audi от всех соревнований, кроме того, начат процесс его увольнения из команды из-за нарушения критериев соответствия стандартам.
F1news.ru 07:35