Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу

На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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с чего всё началось

«Газпром» возобновил транзит газа через Польшу

Возобновился транзит газа через польский участок трубопровода "Ямал — Европа", сообщил оператор Gascade, принимающий сырье в Германии.
РИА Новостивчера в 07:51

Подробнее о событии

Поток газа в Германию по «Ямалу-Европе» прекратился в четверг

Интерфакс01:42

Мощности газопровода «Ямал - Европа» на 28 мая не забронированы

ТАСС02:38

Транзит газа по трубопроводу «Ямал—Европа» опять прекратили

Московский Комсомолец02:00

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена

Коммерсантъ01:50

Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» в Германию снова прекратилась

ПРАЙМ01:44

Россия вновь приостановила транзит газа через Польшу

Rambler News Service03:11

За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше

РИА Новости01:00
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Общество

Каждый третий житель Алтайского края получает соцподдержку

В 2019 году 389 семей получили средства по социальному контракту, в текущем году их будет более 1,5 тысяч, - сказал Виктор Томенко.
Алтайская правда вчера в 23:46
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
1,2K
Политика

Китай отказался обсуждать в СБ ООН ситуацию вокруг Гонконга

Китай отказался обсуждать в Совбезе ООН ситуацию вокруг Гонконга, следует из комментария постпредства США при организации.
РИА Новости вчера в 21:25
2
Происшествия

Американцы митингуют против полицейского произвола

Тысячи американцев теперь уже и в других штатах выходят на улицы, блокируют дороги и требуют наказать стражей порядка, которые злоупотребили силой.
Вести.Ru 00:04
51
Происшествия

В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку

"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
9
Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа 26 мая в 11:02
1,4K
Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания вчера в 09:18
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

ТАСС вчера в 17:09
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Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
4,1K
Шоу-бизнес

Елена Воробей оценила степень «безденежья» артистов

РИА Новости 01:47
2
Здоровье

Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России

Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
40
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов

Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 14:13
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Кино

Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

Компания Apple совместно с Paramount Pictures будет работать над новым фильмом Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны".
Piter.tv 03:04
Политика

Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение

Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится.
Ведомости вчера в 17:12
2
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
1,1K
Здоровье

Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19

Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 13:10
7
Здоровье

В Челябинской области произошел скачок заболеваемости COVID-19

COVID-19 стал для него сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больного. Из больниц выписали 49 человек.
Российская газета 02:47
20
Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
2K
Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом

Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:59
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Происшествия

«Ъ» рассказал о фабрикациях дел в ФСБ

Чита, 27 мая 2020, 21:22 — REGNUM О фабрикации дел офицерами ФСБ в городе Бодайбо (Иркутская область) пишет 27 мая «Коммерсантъ».
REGNUM вчера в 14:22
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Экономика

Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии

Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 т — больше, чем в марте.
Коммерсантъ вчера в 20:21
8
Хоккей

Капризов и Сорокин могут не поехать в НХЛ и остаться в ЦСКА

Возвращение Капризова и Сорокина могло бы спасти ситуацию, однако уместить своих звезд в потолок зарплат ЦСКА едва ли удастся.
Газета.Ru вчера в 15:03
Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Политика

Российские пограничники отмечают профессиональный праздник

Профессиональный праздник личного состава и ветеранов Пограничной службы Федеральной службы безопасности России — День пограничника – ежегодно отмечается в России 28 мая.
Вести.Ru вчера в 18:36
1
Общество

В Москве разрешили прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
2,6K
Политика

Символику дивизии СС «Галичина» на Украине признали нацистской

Русская Планета вчера в 07:38
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Экономика

Компании ВЭБа и Ротенберга могут без конкурса получить госконтракты на 140 млрд рублей

Компания может получить такие контракты на строительство двух крупных проектов – Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон».
Ведомости вчера в 17:15
Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня

Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
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