Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу

На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Подробнее о событии

Поставки российского газа через Польшу упали до нуля

Lenta.ru03:22

«Газпром» продолжает использовать газопровод «Ямал - Европа» для транзита газа

ТАСС26 мая в 11:49

Зачем Газпрому нужен польский транзит

Взгляд.ру26 мая в 14:45

«Газпром» пояснил причину снижения прокачки газа по газопроводу «Ямал-Европа»

ПРАЙМ26 мая в 12:42

Маршрут перестроен: «Газпром» остановил транзит через Польшу

РИА Новостивчера в 01:00

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Интерфакс26 мая в 04:13

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ26 мая в 05:33
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Общество

Летний отдых детей из Петербурга начнется не позже 1 июля

Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 15:36 — REGNUM Если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, организованный летний отдых для петербургских детей начнется 1 июля.
REGNUM 08:36
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Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
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Финансы

Россияне забрали из банков $1,1 млрд

По данным на 1 мая, объем вкладов физических лиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд. За месяц он сократился на $1,1 млрд (1,2%).
Известия вчера в 03:19
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Происшествия

Загоравших на крыше банка москвичей задержала полиция

Полиция задержала 13 человек, загоравших на лежаках на крыше банка в центре Москвы.
Мослента 06:57
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Армия и оружие

Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российскими Су-35

Шестой флот ВМС США опубликовал в YouTube две видеозаписи, на которых российские истребители Су-35 перехватывают американский самолет-разведчик Poseidon P-8A.
Rambler News Service вчера в 02:49
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Происшествия

В Москве задержали журналистку «Эха Москвы» и главреда «Медиазоны»

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в разговоре с РИА Новости подтвердил информацию о задержании журналистки радиостанции Татьяны Фельгенгауэр из-за пикета у здания ГУВД, сведения о своем задержании также подтвердил главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов.
РИА Новости 09:50
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Общество

Собянин рассказал об увеличении смертности пациентов с COVID-19 в мае

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в мае статистика по смертности пациентов с COVID-19 будет больше.
Lenta.ru 09:58
10
Общество

График прогулок для москвичей опубликуют в виде интерактивной карты

Расписание прогулок для москвичей будет опубликовано на сайте мэрии столицы 29 мая в виде интерактивной карты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий (ДИТ).
Коммерсантъ 09:56
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
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Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
3K
Общество

Гидрометцентр России предупредил об опасной погоде в Воронежской и других областях Черноземья

Как сообщает Гидрометцентр России, атмосферные фронты активного циклона, который перемещается с Чёрного моря в северо-восточном направлении, 29 – 30 мая принесут дожди в западную половину Центрального федерального округа.
Страницы Воронежской культуры 06:30
Шоу-бизнес

Юлия Барановская сообщила о разрыве с возлюбленным

Юлия Барановская сообщила, что расстается с возлюбленным. Звезда уже давно с ним встречалась.
Территория новостей 03:24
Шоу-бизнес

Шубская родила Овечкину второго сына

Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
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Шоу-бизнес

Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье

На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
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Происшествия

В Шереметьево аварийно сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

Lenta.ru 06:57
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Футбол

Футболист Александр Анюков объявил о завершении карьеры

Накануне.Ru 07:14
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Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом

Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:59
78
Общество

Названо условие открытия парикмахерских в Москве

Столичные парикмахерские и другие закрытые из-за пандемии предприятия откроют, если москвичи будут соблюдать ограничения, заявил в эфире Первого канала руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 07:53
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Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
31
Армия и оружие

В Каспийске впервые пройдет парад в честь Дня Победы

РИА Новости вчера в 05:35
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
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Гаджеты

Zen 3 отложен на 2021 год: по слухам, AMD погналась за 5 нм

Источник приписывает AMD первоначальные намерения использовать 7-нм техпроцесс с так называемой EUV-литографией для производства процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 (Vermeer) в четвёртом квартале текущего года.
3DNews 09:07
Кино

Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily вчера в 11:29
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Кино

Новый фильм Мартина Скорсезе профинансирует Apple

Новый фильм режиссера должен стать экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна, повествующего о событиях начала 1920-х годов в штате Оклахома.
ИА Красная Весна 04:47
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
6,9K
Общество

Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
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Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Общество

В Крыму назвали невыполнимыми требования Роспотребнадзора для курортов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что власти региона обратились к правительству с просьбой смягчить меры из рекомендаций Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии коронавируса.
Дождь 01:35
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Игры

В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС

Srnsk вчера в 14:32
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 08:32
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