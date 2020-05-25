Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу

На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Польский участок «Ямала – Европы» работает с перерывами

ПРАЙМ10:13

«Газпром» остановил транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа»

РИА Новости05:23

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Интерфакс04:13

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью прекратился

Росбалт04:42

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ05:33

Транзит российского газа в Европу через Польшу остановлен

Взгляд.ру04:22

Транзит газа из России через Польшу в Германию остановлен

ТАСС04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика

Познер предупредил США о гражданской войне

Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru 06:47
Общество

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Известия 05:49
93
Происшествия

В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона

В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона.
Lenta.ru 07:35
126
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
1,2K
Футбол

Кривохарченко и Нагучев прокомментируют матч «Боруссия» – «Бавария»

Советский спорт 08:27
Политика

Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом одобрил его выдвижение на новый срок.
Коммерсантъ 09:31
4
Футбол

Гендиректор «Уфы» прокомментировал возможную продажу клуба

RT на русском 09:25
Авто

Автомобили Toyota российской сборки начали поставлять в Армению

CarsWeek.ru 09:36
Происшествия

В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО совладельца «Суммы»

В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО «Лефортово» совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
RT на русском 09:30
Здоровье

Минздрав впервые назвал число умерших от коронавируса медиков

Минздрав ведет список умерших от COVID-19 медиков, сейчас в нем 101 человек, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства Людмилу Летникову.
Ведомости 09:44
Политика

Путин назначил дату парада Победы

РБК 08:49
Политика

В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды

Бизнес-газета 03:26
55
Политика

США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українські новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости 08:13
63
Политика

«Если вошел к тебе танк»: Кикабидзе высказался о России

Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube заявил, что поедет на гастроли в Российскую Федерацию, если политика страны изменится, и высказался о российском лидере Владимире Путине.
Московский Комсомолец 04:42
1
Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой установили черный памятник

Московский Комсомолец вчера в 08:49
24
Фигурное катание

Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
Вечерняя Москва вчера в 10:17
Хоккей

«Металлург» продлил контракт с Мозякиным

Челябинск, 26 мая 2020, 16:18 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с нападающим Сергеем Мозякиным.
REGNUM 09:18
Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.
RT на русском 10:10
Политика

Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту

Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования.
РИА Новости 08:17
7
Экономика

Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
158
Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM 09:28
Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
48
Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
3,5K
Кино

Джейсон Стейтем может сыграть супергероя в киновселенной Marvel

iReactor 24 мая в 09:40
35
Футбол

Трансферу защитника Кака в ЦСКА помешал коронавирус

Трансфер защитника бразильского "Крузейро" Кака в московский ЦСКА сорвался из-за пандемии коронавируса, сообщает Esporte Interativo.
Газета.Ru вчера в 15:05
Гаджеты

Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro

Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera 06:46
6
Авто

Renault готовит преемника Lada Largus

Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus.
Somanyhorses вчера в 08:23
42
Музыка

Басков прорекламировал в клипе месть и презервативы: измен не приемлю

Московский Комсомолец 07:39
Здоровье

В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения

С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
1,2K
Происшествия

Суд арестовал трех предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы

ТАСС 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное