Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу

На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Зачем Газпрому нужен польский транзит

Взгляд.ру14:45

Gascade начала поставки газа по «Ямал - Европе» в реверсном направлении

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Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью прекратился

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«Газпром» пояснил причину снижения прокачки газа по газопроводу «Ямал-Европа»

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«Газпром» объяснил снижение прокачки газа по газопроводу «Ямал — Европа»

РИА Новости12:43

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ05:33
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