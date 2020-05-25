Энергетика
Lenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу
На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
РИА Новости 12:01
Шоу-бизнес
Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения
Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Общество
В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом
В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания по паводкам и пожарам
Президент Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РБК 15:09
Энергетика
Грузия получила скидку на российский газ
Грузия является транзитной страной при поставках российского газа в Армению (объем — 2,5 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ 15:13
Политика
В США спрогнозировали вероятность войны Украины с Россией из-за Крыма
Потенциальной причиной для вооруженного конфликта между Россией и Украиной может стать критическая нехватка воды в Крыму.
Профиль вчера в 18:51
Авто
Volkswagen назвала цены на новую Jetta в России
Цена на Jetta Status мощностью 110 л.с. с 6-ступенчатой АКПП составляет 1 795 000 рублей, седан с мотором 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой АКПП обойдется в 1 860 000 рублей.
Тарантас Ньюс 05:28
Общество
Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до сентября
Сотрудники Mail.ru Group продолжат работать в удаленном режиме до 1 сентября, сообщил на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.
Ведомости 14:25
Общество
Мурашко рассказал о новом лекарстве от осложнений коронавируса
В России зарегистрирован отечественный препарат для профилактики одного из самых тяжелых осложнений заболевания коронавирусом — цитокинового шторма.
Известия 14:50
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Общество
На Балтийском заводе заложили новый атомный ледокол
На Балтийском заводе Северной столицы начали строить новый атомный ледокол «Якутия», четвертый по счёту из проекта 22220.
Вечерний Санкт-Петербург 10:42
Политика
США планируют новые санкции против «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости 12:57
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
Известия 10:47
Политика
Украина планирует «выбить» Россию из космических проектов США
Украина намерена "выбить" Россию из американских космических проектов.
РЕН ТВ вчера в 18:19
Происшествия
СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки
Умершая в апреле жительница Санкт-Петербурга в ходе разговора с фельдшером отказалась о госпитализации.
РБК 14:42
Общество
Советовавшую рожать вместо учебы владимирскую чиновницу повысили
В июне 2019 года Арсенина заявила, что россиянкам следует в молодости сначала рожать, а не получать высшее образование.
РБК 09:52
Гаджеты
Xiaomi представила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S
Китайская компания Xiaomi представила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S.
Evo-rus.com 13:32
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Общество
Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
Экономика
Dow Jones вернулся к 25 000, S&P держится выше 3000 пунктов
Рост основных индексов составляет от 1 до 3%. При этом промышленный индекс Dow Jones к середине сессии преодолел «психологическую отметку» в 25 000 пунктов, «потребительский» S&P с начала торгов держится выше 3000 пунктов.
REGNUM 13:41
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
Экономика
Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев
Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL.
REGNUM 12:02
Энергетика
Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
Коммерсантъ 13:30
Шоу-бизнес
Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:09
Культура
Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1
История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда 24 мая в 23:50
Здоровье
Губернатор Радаев обеспокоен ростом летальности коронавируса
В Саратовской области продолжается тенденция к росту числа "коронавирусных" пациентов с тяжелым течением заболевания, в том числе на ИВЛ.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:49
Общество
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан России пока воздержаться от заграничных поездок, в том числе на отдых.
Российская газета вчера в 07:00
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30