Энергетика
Lenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу
На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
Bimru.ru вчера в 06:48
Авто
Hyundai официально показал обновленный Santa Fe
Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение обновленного Hyundai Santa Fe 2021 модельного года.
Автоновости дня 01:40
Хоккей
Регулярный сезон НХЛ завершен досрочно
Регулярный чемпионат нынешнего сезона НХЛ завершен досрочно, плей-офф пройдет в формате из 24 команд, но при условии, что появится возможность возобновить матчи, заявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн.
РИА Новости 16:49
Политика
Власти США намерены провести саммит G7 в очном формате в конце июня
Президент США Дональд Трамп намерен провести саммит «большой семерки» (G7) в очном формате в конце июня, заявила во вторник, 26 мая, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
Известия 15:47
Игры
Главного героя Assassin’s Creed Valhalla назвали женским именем по «конкретной причине»
Один из пользователей из Скандинавии спросил разработчиков, почему они назвали главного героя женским именем Эйвор, несмотря на то что персонаж в игре может быть как мужчиной, так и женщиной.
CyberSport.ru 01:52
Авто
В Беларуси появились первые кроссоверы Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro по сути является новым поколением Geely Atlas, у которого изменилась внешность, салон и список доступного оборудования.
Tvoe-avto.com 10:57
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В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Граффити-портрет Иосифа Бродского, который появился накануне напротив Дома Мурузи в Петербурге, замазали белой штукатуркой.
Российская газета вчера в 06:29
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
РИА Новости 12:01
Шоу-бизнес
Переживший пять лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
Мать звезды сериалов «Студенты», «Клуб», «Дочки-матери» Алексея Янина, Ольга Андреевна, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о состоянии сына.
Телепрограмма вчера в 00:29
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке выдачи пропусков иностранцам
Иностранные граждане смогут получить цифровой пропуск для въезда и передвижения по Москве через работодателей.
Известия 16:33
Экономика
Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста
Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец 07:23
Политика
Путин: Пик коронавируса в России пройден
На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
Экономика
Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:38
Политика
Россия ждет ответ Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
Грузия не дала ответ на ноту России по поводу возможности посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами.
Газета.Ru 16:25
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина
29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
Здоровье
Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.
РБК 13:50
Политика
Число жертв коронавируса в США превысит 100 тысяч — Трамп
Эпидемия коронавируса в США унесет более 100 тысяч жизней граждан, а не миллионы, заявил презент США Дональд Трамп 26 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 13:46
Гаджеты
Владельцы OnePlus 8 и 8 Pro получили эксклюзивную версию Fortnite
По словам генерального директора OnePlus Пита Лау (Pete Lau), эксклюзивная версия игры, разработанная для смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro, обеспечивает качественно новый уровень погружения в игровой процесс.
3DNews 16:02
Общество
Вахтанг Кикабидзе рассказал, почему он не бывает с гастролями в России
В ходе беседы актер рассказал, почему он перестал бывать в России со своими концертами и выступлениями.
ИнфоСМИ 11:43
Общество
Grand Theft Auto VI, вероятно, выйдет не раньше апреля 2023 года
Игромания.ру 15:26
Политика
Майора обвинили в вымогательстве взяток за командировки в Сирию
Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга рассматривает уголовное дело в отношении майора Вооруженных сил России Николая Заикина, который обвиняется в получении взяток.
Труд 08:06
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Хоккей
Панарин: «В России спортивная индустрия не работает как бизнес-модель»
На мой взгляд, если спорт работает как бизнес-модель и генерирует прибыль, тогда мы, как сотрудники, можем получать большие деньги.
Sport24.ru 14:11
Футбол
Азмун поделился фотографией на фоне своей Lamborghini
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился фотографией на фоне своего автомобиля марки Lamborghini Huracán.
Sport24.ru 15:20
Происшествия
В Пензе мужчина признался в убийстве девочки-подростка
В Пензе мужчина, обвиняемый в убийстве 14-летней девочки, дал признательные показания, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:47
Происшествия
В Тамбовской области мужчина убил 101-летнего ветерана войны
В Тамбовской области мужчина убил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Тело погибшего обнаружили в его доме в селе Тулиновка.
Вести.Ru 14:45
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Экономика
WSJ: еще один добытчик сланцевой нефти в США объявил о банкротстве
Американская компания Unit, занимающаяся добычей сланцевой нефти, объявила себя банкротом и попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС 13:46
Политика
Архангельская область и НАО разработают программу интеграции
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42