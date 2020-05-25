На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Киберспорт В Dota 2 вышел Battle Pass 2020 Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.

Общество Рособрнадзор опубликовал новое расписание ЕГЭ-2020 «Таймырский телеграф» – Новый календарный план сформировали на межведомственном заседании по вопросам проведения ЕГЭ и приемной кампании в вузы в 2020 году. 4

Общество В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента. 213

Космос Российский спутник спровоцировал панику в Австралии Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад. 3

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов. 2,5K

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 88

Гаджеты Названа дата выхода Sony Xperia 1 II Правда на это неделе появилась очередная порция информации, касающейся возможного выхода Sony Xperia 1 II на рынок США. 6

Политика Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля. 4

Авто На производство новой Lada Niva выделят бюджетные средства Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений. 68

Политика Архангельская область и НАО разработают программу интеграции Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов. 7

Хоккей Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА ещё на один сезон Руководство ХК ЦСКА может сохранить у себя в составе нападающего Кирилла Капризова и вратаря Илью Сорокина.

Общество К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей Евгений Тишковец отметил, что до конца недели в общей сложности ожидается столько осадков, сколько выпало за все дни с начала месяца. 3

Политика Трамп анонсировал «мощный» ответ Китаю за действия в Гонконге Президент США Дональд Трамп пообещал объявить через пару дней о жестких мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия Пекина в отношении Гонконга. 5

Авто Kia выпустит бюджетный электромобиль Kia планирует выпустить дешевый электрокар, который станет конкурентом Citroen Ami. 10

Политика Представлен первый за три года план реализации права на свободу собраний в РФ Представлен первый за три года план реализации права на свободу собраний в РФ Совет Европы (СЕ) опубликовал план действий России по исполнению вынесенных ранее постановлений ЕСПЧ, связанных с запретом или отказом властей согласовать уличные протестные акции.