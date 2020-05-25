Энергетика
Lenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу
На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Армия и оружие
Шойгу рассказал о разработке военными вакцины от коронавируса
Минобороны ведет разработку вакцины против коронавирусной инфекции, ее доклинические исследования завершатся 1 июня, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Rambler News Service 09:07
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:25
Политика
Лавров прокомментировал режим полётов над Калининградской областью
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, прокомментировал режим авиаполетов над Калининградской областью.
ToDay News Ufa 11:57
Общество
Цифра заболевших в России оканчивалась на 99 четыре раза за 25 дней. Математик подсчитал, что вероятность такого совпадения 0,011%
В своем посте Овчинников написал, что за последние 25 дней (с 30 апреля до 24 мая включительно) официальное количество выявленных больных за сутки 4 раза заканчивалось на 99.
Дождь вчера в 14:58
Футбол
Дзюба назвал позорищем ситуацию с уходом Семина из «Локомотива»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал решение руководства «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
Свободная Пресса 10:30
Технологии
Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов
Компания Easy4 несколько недель назад прекратила подключать абонентов, рассказали РБК три источника на российском телекоммуникационном рынке.
РБК 17:02
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Общество
В Москве предложили использовать мобильное приложение вместо паспорта
Минкомсвязь выступила с предложением с 1 июля и до конца следующего года провести в Москве эксперимент, в рамках которого будет проверяться возможность использования мобильного приложения вместо паспорта гражданина РФ.
Московский Комсомолец вчера в 11:13
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 16:42
Хоккей
Российский хоккеист рассказал, как стал участником конфликта в Англии
Российский хоккеист Николай Лемтюгов, выступающий за "Шеффилд Стилерс", рассказал, как стал участником дорожного конфликта в Англии.
РИА Новости 11:30
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости 12:57
Гаджеты
Компания Huawei нашла способ обхода американских санкций
Как стало известно, MediaTek уже готовится к увеличению объёмов производства процессоров и ведет расчеты, ведь благодаря Huawei объёмы выпуска нужно будет увеличивать в три раза.
Astera 24 мая в 15:22
Авто
Mercedes-Benz показал первое изображение нового седана S-Class
В Сети появились фотографии обновленного немецкого седана Mercedes-Benz S-Class W223, который существенно модернизировали.
Faktom вчера в 13:18
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:21
Общество
К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей
Евгений Тишковец отметил, что до конца недели в общей сложности ожидается столько осадков, сколько выпало за все дни с начала месяца.
Вести.Ru 13:56
Общество
Резкое похолодание после аномальной жары ожидается в Алтайском крае
С 26 по 29 мая в Алтайском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность.
Известия вчера в 05:38
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос 15:58
Армия и оружие
СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии
Неизвестные атаковали колонну военнослужащих американской армии и формирования «Сирийские демократические силы» в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на информированные источники.
РБК 19:46
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Общество
В Сахалинском техникуме отраслевых технологий и сервиса появится новая специальность
Руководство Сахалинского техникума отраслевых технологий и сервиса (Холмск) всегда чутко реагирует на изменения на рынке труда, выявляя наиболее востребованные в этот момент профессии, и вот уже педагоги готовят кадры по специальностям "Организация и технология защиты информации", "Информационные системы и программирование" и т.д.
Сахалин.Инфо 20:05
Общество
Черногория открывает границы для туристов
Газета.Ru 11:54
Технологии
Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро
Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему.
RuNews24.ru 15:10
Здоровье
Эксперты из Минздрава РФ приедут в Забайкалье из-за коронавируса
Глава минздрава РФ Михаил Мурашко направил в Забайкалье группу экспертов из-за роста распространения коронавируса.
Забайкальский рабочий 19:50
Энергетика
«Газпром» и Грузия договорились о цене на газ
В апреле 2019 года Грузия и «Газпром» договорились о закупках газа в малом количестве, однако объемы и цена этих поставок не разглашались.
Известия 14:07
Экономика
Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста
Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец 07:23
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 08:05
Происшествия
В Москве суд продлил арест двум генералам МВД
Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
RT на русском 07:32
Экономика
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04