Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу

На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Зачем Газпрому нужен польский транзит

Взгляд.ру14:45

Gascade начала поставки газа по «Ямал - Европе» в реверсном направлении

ТАСС12:31

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ05:33

«Газпром» пояснил причину снижения прокачки газа по газопроводу «Ямал-Европа»

ПРАЙМ12:42

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Интерфакс04:13

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью прекратился

Росбалт04:42

«Газпром» объяснил снижение прокачки газа по газопроводу «Ямал — Европа»

РИА Новости12:43
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США планируют новые санкции против «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости 12:57
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:24
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Политика

На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

РИА Новости вчера в 12:11
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru вчера в 06:56
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала правду о разводе с Джиганом

Живут Джиган и Оксана действительно вместе, но, по словам Самойловой, только лишь как отец и мать для их детей.
Paparazzi.ru вчера в 16:18
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Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК 14:36
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Энергетика

Грузия получила скидку на российский газ

Грузия является транзитной страной при поставках российского газа в Армению (объем — 2,5 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ 15:13
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Наука

Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом

По данным издания, стволовые клетки способны предотвратить острую реакцию иммунной системы, которая приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — состоянию, когда легкие теряют способность насыщать кровь кислородом.
Lenta.ru вчера в 19:28
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Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новости 12:01
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
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Политика

Архангельская область и НАО разработают программу интеграции

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
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До 30% выздоровевших от коронавируса страдают от проблем с дыханием

Новые Известия 13:50
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Футбол

Джан о зарплатах игроков: «Что плохого мы сделали? Футболисты жертвуют миллионы»

Полузащитник «Боруссии» Эмре Джан высказался о высоких зарплатах футболистов.
Sports.ru 13:32
Экономика

Правительство запретило до октября ввоз топлива в Россию

Правительство постановило до 1 октября запретить импорт отдельных видов топлива, документ опубликован на портале правовой информации.
Ведомости вчера в 07:52
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Общество

Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен

Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily 08:10
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Общество

Трамп: Число жертв коронавируса в США превысит 100 тысяч

Эпидемия коронавирусной инфекции в США приводит к смерти больше 100 тысяч жителей, а не миллионов, уверен президент Дональд Трамп.
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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Общество

Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%

В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
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Общество

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
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Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

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Происшествия

Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке

Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.
РБК 12:24
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Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара

Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
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«Бавария» обыграла в гостях «Боруссию» и оторвалась от нее в таблице

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В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом

В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
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Экономика

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США

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Путин приказал провести парад Победы 24 июня

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Губернатор вмешался в инцидент с чиновником, оскорбившим ярославцев

Губернатор Ярославской области поручил провести служебную проверку в связи с распространенной сегодня в соцсетях записи скандала во дворе ярославского дома, участником которого стал директор государственного предприятия «Южный водоканал» Игорь Кузнецов.
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