А по факту с начала дня воскресенья из магистрали "Ямал-Европа" в Германию попадает объем примерно в одну сотую от пропускной способности трубы.

с чего всё началось

На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Общество В Бенине освобождены захваченные пиратами российские моряки «По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан, члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher -- старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун -- были освобождены»,-- сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по ТАСС).

Шоу-бизнес Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева. 8

Фигурное катание Трусова прокомментировала третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса Российская фигуристка Александра Трусова отреагировала на третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса.

Политика Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим". 93

Общество В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом Число вылечившихся жителей Москвы с коронавирусом за сутки побило рекорд и составило 8033, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. 577

Транспорт РЖД продлили временный график «Сапсанов» до 23 июня РЖД продлили временный график курсирования поездов "Сапсан" до 23 июня, количество рейсов при этом увеличится вдвое, говорится в сообщении холдинга.

Экономика Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га. 18

Общество Дочь Эдуарда Успенского попросила не называть его именем литературную премию Дочь детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна Успенская через издание Собеседник выступила с открытым письмом в адрес Российской государственной детской библиотеки с просьбой не называть в честь ее отца литературную премию, которую планирует учредить библиотека.

Политика На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву". 16

Общество Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день. 103

Экономика ГТЛК отказалась от нефтяного терминала на Белом море Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) вышла из проекта терминала по перевалке нефтепродуктов «Витино» под Кандалакшей в Мурманской области.

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,3K