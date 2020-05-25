Энергетика
Lenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу
На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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с чего всё началось
А по факту с начала дня воскресенья из магистрали "Ямал-Европа" в Германию попадает объем примерно в одну сотую от пропускной способности трубы.Интерфаксвчера в 09:06
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Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия вчера в 11:37
Общество
В Бенине освобождены захваченные пиратами российские моряки
«По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан, члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher -- старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун -- были освобождены»,-- сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 04:25
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
Фигурное катание
Трусова прокомментировала третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова отреагировала на третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса.
Матч ТВ 03:10
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости вчера в 18:34
Армия и оружие
Россия начала постройку первого стратегического стелс-бомбардировщика
В России начали сборку первого опытного образца стратегического бомбардировщика перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) со стелс-технологией.
Известия вчера в 21:50
Общество
В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом
Число вылечившихся жителей Москвы с коронавирусом за сутки побило рекорд и составило 8033, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Lenta.ru 02:34
Здоровье
Педиатры предупредили об опасности ношения масок для детей до двух лет
Японские педиатры предупреждают родителей, что медицинские маски опасны для маленьких детей. Их нельзя надевать на малышей до двух лет.
ToDay News Ufa 03:35
Транспорт
РЖД продлили временный график «Сапсанов» до 23 июня
РЖД продлили временный график курсирования поездов "Сапсан" до 23 июня, количество рейсов при этом увеличится вдвое, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 02:30
Происшествия
В Кронштадте полиция ищет вандалов, пожаривших шашлыки на Вечном огне
Полиция Петербурга устанавливает личности нескольких молодых людей, которые накануне пожарили шашлыки на Вечном огне над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 03:59
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК вчера в 21:13
Общество
Дочь Эдуарда Успенского попросила не называть его именем литературную премию
Дочь детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна Успенская через издание Собеседник выступила с открытым письмом в адрес Российской государственной детской библиотеки с просьбой не называть в честь ее отца литературную премию, которую планирует учредить библиотека.
Znak.com 04:02
Общество
Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»
Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК вчера в 21:50
Происшествия
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре
Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Анадыре, сообщили во вторник в экстренных службах.
РИА Новости 01:48
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
Здоровье
Ещё 207 случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области
В Свердловской области выявлено 207 новых случаев коронавируса.
Уральский меридиан 03:42
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
Игры
Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human появятся в Steam
REGNUM вчера в 23:38
Общество
Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.
РИА Новости вчера в 23:25
Экономика
ГТЛК отказалась от нефтяного терминала на Белом море
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) вышла из проекта терминала по перевалке нефтепродуктов «Витино» под Кандалакшей в Мурманской области.
РБК 00:30
Происшествия
В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке
Спасатели нашли на берегу реки в Оренбургской области тело пропавшего трехлетнего мальчика, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "ОренСпас".
РИА Новости 03:47
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 02:08
Экономика
ИП платит 1% взносов с дохода, превышающего 300 000. Не пора ли пересмотреть порог суммы?
Какой-то простодушный (по-другому, пардон, не скажешь) индивидуальный предприниматель обратился в финансовое ведомство с предложением повысить порог дохода, с которого ИП, кроме фиксированных взносов, уплачивает еще и взносы в ПФР в размере 1%, с 300 тыс. руб. до 1 млн. руб.
ИА Клерк.Ру 02:58
Общество
Где и как заболели новые пациенты с коронавирусом в Самарской области
Всего же в Самарской области было зафиксировано 2205 случаев заражения коронавирусом, 69 человек выздоровели, 17, к сожалению, скончались.
Pro Город Самара 04:21
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 65 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 65 человек.
АиФ Саратов 01:46
Политика
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:46