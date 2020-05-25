Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
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Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
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Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии
Pravda.Ru вчера в 05:23
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Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
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Вахтанг Кикабидзе рассказал, почему он не бывает с гастролями в России
В ходе беседы актер рассказал, почему он перестал бывать в России со своими концертами и выступлениями.
ИнфоСМИ вчера в 11:43
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Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
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ЦСКА поздравил президента клуба Евгения Гинера с 60-летием
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Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, из-за чего люди в самоизоляции чаще всего набирают вес.
Известия вчера в 21:58
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В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Экономика
«Посылали два запроса, отказали без вопросов»: как кризис повлиял на рынок ипотеки в России
Массовая доступность и раздутый пузырь: как было до кризиса Новейшую историю России можно буквально назвать эрой кредитов.
НГС24 вчера в 22:00
Общество
Возраст начисления надбавки к пенсии предложили снизить
В Госдуму внесён законопроект, согласно которому предлагается снизить возраст начисления надбавки к пенсии россиян, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 24 мая в 20:15
Политика
В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды
Бизнес-газета вчера в 03:26
Происшествия
Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья
Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.
REGNUM вчера в 23:44
Происшествия
СКР проверит информацию о коронавирусе в камчатской краевой больнице
Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о вспышке заболевания новой коронавирусной инфекцией среди медицинских работников ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского".
Кам 24 00:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции
REGNUM вчера в 22:09
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Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо
Евро-футбол.ру вчера в 01:11
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Технологии
«Яндекс» переходит на платную почту без рекламы
«Яндекс» предложил части пользователей перейти на продвинутую версию своего почтового сервиса – «Почта про», обнаружила корреспондент «Ведомостей».
Ведомости вчера в 11:51
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Коммерсантъ вчера в 23:57
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Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
Народные новости 25 мая в 07:00
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США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
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Когда мало внедорожника: подборка очень крутых «проходимцев» за цену стандартного офроудера
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НГС вчера в 21:00
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Филимонов осудил сокращение доходов футболистов из-за COVID-19
Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов подверг критике практику сокращения зарплат футболистов из-за пандемии COVId-19.
Профиль вчера в 17:36
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Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области
Во вторник, 26 мая, Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за соблюдением ограничений и самоизоляции в Самарской области в связи с напряженной ситуацией по заболевшим коронавирусом.
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Экономика
Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста
Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец вчера в 07:23
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Xiaomi работает над 6G и спутниковым интернетом
Генеральный директор и основатель компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) в ходе последнего интервью официально заявил, что компания не только инвестирует огромные средства в создание 5G-смартфонов и популяризацию сетей нового поколения, но и уже начала работы над 6G.
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В Екатеринбурге загорелся культурный центр
В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru вчера в 11:15