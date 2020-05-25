На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.

Хоккей НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.

Общество Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг» Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19. 394

Киберспорт LeBron и Excalibur покинули B8 Esports Стало известно что Стив Йе - Excalibur и Никола Попович - LeBron покинул организацию B8 Esports которая была основана Данилом Ишутином - Dendi об этом организация сообщила на своей официальной страницу во Вконтакте.

Политика Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении Экс-глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России административный иск об оспаривании указа президента о досрочном прекращение его полномочий на посту, следует из картотеки дела. 871

Гаджеты Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro. 16

Технологии Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов В октябре 2019 года Easy4 получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги, писали «Ведомости». eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту. 1

Общество Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до сентября Сотрудники Mail.ru Group продолжат работать в удаленном режиме до 1 сентября, сообщил на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.

Общество Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение. 1,1K

Энергетика В России снизились цены на бензин Если сравнивать с мартовскими показателями, потребительские цены на бензин в РФ в среднем снизились на 0,2 процента, сообщает агентство ТАСС, сославшись на сведения от Росстата. 10

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 88

Армия и оружие Американские военные попали в засаду террористов в Сирии Дамаск, 27 мая 2020, 01:23 — REGNUM Патруль американских военнослужащих и курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС) попал в засаду боевиков в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщает агентство SANA.

Политика Власти Дагестана рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции Власти Дагестана в четверг, 28 мая, рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции в регионе.

Политика Трамп пообещал «мощные» меры против Китая Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге. 15

Общество Росстат заявил о росте безработицы в апреле «В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе. 82

Политика Die Welt: США проиграют от выхода из Договора об открытом небе Берлин, 27 мая 2020, 00:47 — REGNUM Выход Соединённых Штатов из Договора об открытом небе — проигрышный ход, прежде всего, для самого Вашингтона, пишет 26 мая немецкое издание Die Welt.

Футбол «Ротор» и «Сочи» интересуются Джано Ананидзе Отмечается, что 27-летний Ананидзе заинтересовал сразу два клуба РПЛ – «Ротор» и «Сочи».

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов. 2,6K