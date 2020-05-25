Энергетика
Lenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу
На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Хоккей
НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов
Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета 17:15
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Киберспорт
LeBron и Excalibur покинули B8 Esports
Стало известно что Стив Йе - Excalibur и Никола Попович - LeBron покинул организацию B8 Esports которая была основана Данилом Ишутином - Dendi об этом организация сообщила на своей официальной страницу во Вконтакте.
Vprognoze.ru 15:51
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском 13:08
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
Экс-глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России административный иск об оспаривании указа президента о досрочном прекращение его полномочий на посту, следует из картотеки дела.
РИА Новости 16:35
Гаджеты
Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera 06:46
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой 03:12
Технологии
Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов
В октябре 2019 года Easy4 получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги, писали «Ведомости». eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту.
РБК 17:02
Общество
Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до сентября
Сотрудники Mail.ru Group продолжат работать в удаленном режиме до 1 сентября, сообщил на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.
Ведомости 14:25
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Политика
МИД России ждёт реакции Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
В конце 2018 года в МИД России заявляли, что ждут от США и Грузии разъяснений относительно деятельности биологической лаборатории Лугара в Грузии.
RT на русском 15:49
Энергетика
В России снизились цены на бензин
Если сравнивать с мартовскими показателями, потребительские цены на бензин в РФ в среднем снизились на 0,2 процента, сообщает агентство ТАСС, сославшись на сведения от Росстата.
Ореанда-Новости 16:52
Политика
Путин назначил парад Победы на 24 июня
RT на русском 10:31
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Армия и оружие
Американские военные попали в засаду террористов в Сирии
Дамаск, 27 мая 2020, 01:23 — REGNUM Патруль американских военнослужащих и курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС) попал в засаду боевиков в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщает агентство SANA.
REGNUM 18:23
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Политика
Власти Дагестана рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции
Власти Дагестана в четверг, 28 мая, рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции в регионе.
RT на русском 17:11
Политика
Трамп пообещал «мощные» меры против Китая
Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
Известия 18:40
Общество
Росстат заявил о росте безработицы в апреле
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.
RT на русском 15:35
Спорт
Состоялся релиз Minecraft Dungeons
Inc-news.ru 15:39
Авто
Польские тюнеры доработали BMW M760Li xDrive
Специалисты польского тюнинг-ателье Auto-Dynamics разработали особенную версию BMW M760Li xDrive.
Goroday.ru 11:49
Политика
Die Welt: США проиграют от выхода из Договора об открытом небе
Берлин, 27 мая 2020, 00:47 — REGNUM Выход Соединённых Штатов из Договора об открытом небе — проигрышный ход, прежде всего, для самого Вашингтона, пишет 26 мая немецкое издание Die Welt.
REGNUM 17:47
Футбол
«Ротор» и «Сочи» интересуются Джано Ананидзе
Отмечается, что 27-летний Ананидзе заинтересовал сразу два клуба РПЛ – «Ротор» и «Сочи».
Metaratings 11:26
Игры
Вышло дополнение The Elder Scrolls Online: Greymoor Chapter
ЭндлессГеймОвер 15:15
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
Космос
Астрономы открыли новый класс космических взрывов
Началось все с того, что в июне 2018 года астрономы увидели весьма странный космический взрыв, который чем-то был похож на взрыв сверхновой массивной звезды, а чем-то — на гамма-всплеск, но все же отличался от каждого из них — прежде всего яркостью и периодичностью ее изменения.
РИА Новости 14:55