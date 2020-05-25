Энергетика
Lenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу
На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Политика
Путин назначил парад Победы на 24 июня
RT на русском 10:31
Экономика
Warner Music объявила о начале IPO
Одна из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний, Warner Music Group, объявила о начале первичного размещения своих акций (IPO).
Коммерсантъ 16:56
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости 12:57
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Авто
ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»
«Группа ГАЗ» запатентовала в России целую линейку «ГАЗелей» нового поколения (NN).
Автоновости дня 04:17
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой 03:12
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Известия вчера в 00:39
Здоровье
Режим ограничений из-за коронавируса на Камчатке продлят после 1 июня
Власти Камчатки сохранят после 1 июня режим ограничений, введенный в мае в регионе, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Камчатка-Информ 01:31
Здоровье
О влиянии коронавируса на зрение рассказала врач-офтальмолог
Ранее ученые, которые исследуют влияние коронавируса на организм, сообщали о проникновении инфекции в щитовидную железу, развитии ее в кишечнике, что даже назвали новым очагом заражения, а также вирус провоцирует серьезные проблемы с сердцем или даже может стать причиной инсульта.
Газета DAILY 14:03
Политика
Турецкие СМИ дискредитируют российские комплексы «Панцирь-С1»
Telegram-канал "Рыбарь" опубликовал расследование журналистов о противостоянии беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" Турции и российских ЗРПК "Панцирь-С1".
Discover24 14:12
Финансы
Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд
Почему россияне продолжают забирать валюту из банков Отток средств населения с депозитов в марте (без разделения на рублевые и валютные) Банк России объяснял ростом потребительской активности.
РБК 17:02
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия 13:47
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Футбол
Филимонов осудил сокращение доходов футболистов из-за COVID-19
Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов подверг критике практику сокращения зарплат футболистов из-за пандемии COVId-19.
Профиль 17:36
Общество
Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску
С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб "Вашингтон", в девятый раз в карьере стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи".
РЕН ТВ 17:08
Технологии
Пользователям «Яндекс.Почты» предложили платную подписку без рекламы
Пользователям «Яндекс.Почты» предложили подключить подписку без рекламы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Известия 14:22
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Футбол
Red Bull и владельцы «Манчестер Сити» хотят приобрести «Уфу»
На клуб претендуют компания Red Bull и холдинг City Football Group, который владеет английской командой "Манчестер Сити".
СОВА 12:57
Политика
Трамп пообещал «мощные» меры против Китая
Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
Известия 18:40
Театры
Билеты на спектакли театры начнут продавать с 1 августа
Билеты на спектакли театры начнут продавать с 1 августа, а театральный сезон откроют вовремя.
Общественное телевидение Приморья 03:54
Шоу-бизнес
Самойлова рассказала правду о разводе с Джиганом
Напомним, что ранее Самойлова, которая объявила о расставании с Джиганом и подала на развод, в последнее время стала вести себя как образцовая супруга.
RuNews24.ru 03:10
Наука
Найдены сохранившиеся клетки мозга человека V века до нашей эры
Углеродное датирование показало, что мужчина средних лет умер между 673 и 482 годом до нашей эры.
Anonsens 15:18
Футбол
Новым президентом ФК «Торпедо» станет Денис Маслов
Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом клуба.
RT на русском 04:25
Авто
Назвали российские цены на «заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63
В 2019 году на автосалоне в Лос-Анджелесе немецкие специалисты представили обновленные GLE 63 S и GLS 63, которые приведены в соответствие с последним поколением роскошных внедорожников.
SpeedMe 13:59
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Экономика
Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста
Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец 07:23