Общество
Lenta.ru«Газпром» остановил «Силу Сибири»
«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири», профилактические работы на магистрали, по которой топливо доставляется на Дальний Восток и в Китай, продлятся до 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы компании.
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"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири", по которому газ идет на Дальний Восток и в Китай, на профилактические работы до 1 апреля. Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.ТАСС03:36
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