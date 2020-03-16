Общество

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» остановил «Силу Сибири»

«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири», профилактические работы на магистрали, по которой топливо доставляется на Дальний Восток и в Китай, продлятся до 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы компании.
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«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири» на профилактические работы до 1 апреля

"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири", по которому газ идет на Дальний Восток и в Китай, на профилактические работы до 1 апреля. Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
ТАСС03:36

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«Газпром» остановил «Силу Сибири»

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Газпром остановил «Силу Сибири» на профилактику до 1 апреля

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«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири» для профилактики до 1 апреля

Коммерсантъ05:27

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ТАСС03:36
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